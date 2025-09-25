シェフラーの米国選抜 vs マキロイの欧州選抜、ライダーカップで激突

男子ゴルフ世界ランキング１位、２位のスコッティ・シェフラー（２９・米国）とローリー・マキロイ（３６・北アイルランド）が、米国と欧州の男子プロゴルフ対抗戦「ライダーカップ」で対決する。今年で第４５回を迎えるライダーカップは２６日から３日間、米国ニューヨーク州のベスページ州立公園ブラックコース（パ７０）で開催される。米国と欧州で隔年で交互に開催する同大会で、過去３０年間にアウェーのチームが勝利したのは３回（１９９５年、２００４年、２０１２年）のみである。いずれも欧州がアウェーで勝利した。欧州選抜は２０２３年、ホーム開催のイタリア・ローマ大会でも米国選抜に５点差で圧勝した。当時出場した１２選手のうち１１人がそのまま出場する欧州選抜は、今回のアウェーでも勝利に自信を持っている。欧州選抜を率いるのはライダーカップ８度目の出場となるマキロイだ。４月のマスターズ優勝でキャリア・グランドスラムという人生の目標を達成したマキロイのもう一つのバケットリストは、ライダーカップ遠征勝利だ。マキロイのほかにもジャスティン・ローズ（４５・６回）、トミー・フリートウッド（３４、３回、以上イングランド）など経験豊富な選手が多数いる。米国選抜の先陣を切るのはシェフラーだ。シェフラーは今季、米男子ツアー（ＰＧＡ）だけで６勝を挙げ、「ゴルフ皇帝」タイガー・ウッズ（５０・米）以来の最高のゴルファーとの称賛を受けている。２０２３年ローマ大会では２分２敗と不振だったシェフラーは、２４日の記者会見で「ローマでは期待以下のプレーだったが、確実に学びの機会になったと思う。今回はこれまで以上に準備が整っている」と意気込みを語った。普段、ＰＧＡツアーと対立関係にあるＬＩＶゴルフ所属選手も各大陸の勝利のためにライダーカップメンバーに含まれた。ブライソン・デシャンボー（３２）は米国、ジョン・ラーム（３１・スペイン）は欧州選抜のユニフォームを着用する。大会には「ゴルフ好き」のトランプ米大統領も直接会場を訪れ、米国選抜を応援する予定だ。ザンダー・シャウフェレ（３２・米国）は「大会初日のティーショットでホームファンが『Ｕ−Ｓ−Ａ』と歓声を上げる姿を見るのが楽しみだ」と話した。各チームから１２選手が出場するライダーカップは、最初の２日間は２人１組でのフォーボール（各自のボールでプレーし、より良いスコアをチーム成績に計算）とフォーサム（２名が１つのボールを交互に打つ方式）マッチを行い、最終日は１２選手が個人戦を行う。勝利すれば１点、引き分けは０．５点、引き分けの場合は前回優勝チームがトロフィーを保持する。歴代成績では米国が２７勝２分１５敗でリードしている。任寶美 bom@donga.com