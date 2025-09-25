統一部長官「南北は事実上の２国家」、国家安全保障室長「認めない」

北朝鮮の「敵対的２国家論」をめぐり、国内の外交・安全保障主要当局者の間で見解が分かれている。魏聖洛（ウィ・ソンラク）国家安全保障室長は「政府は２国家論を支持も認めもしない」と述べた一方、鄭東泳（チョン・ドンヨン）統一部長官は「南北は長年にわたり事実上２国家だ」として立場の違いを示した。国内の外交・安全保障ライン内のいわゆる「同盟派」と「自主派」の認識差を示したものと指摘されている。魏氏は２３日（現地時間）、米ニューヨークのプレスセンターでの記者懇談会で、「李在明（イ・ジェミョン）大統領が国連総会基調演説で言及した北朝鮮との関係正常化は、南北が２国家であることを意味するのか」という質問に対し、「政府は２国家論を支持も認めもしない」とし、「南北関係は統一されるまで暫定的な特殊関係とする南北基本合意書の立場に立っている」と述べた。さらに「それが我が国の憲法にも適した見解だ」と付け加えた。憲法と南北基本合意書の内容に基づき、北朝鮮を国家として認められないという立場は、主に外交官を中心とした「同盟派」の伝統的な見解だ。大韓民国憲法第３条では、大韓民国の領土を韓半島とその付属島嶼と規定している。李氏は国連総会基調演説で「ＥＮＤイニシアティブ」の内容として関係正常化（Normalization）に言及した。関係正常化は通常、国家間の関係回復を表す用語であり、李氏が南北を個別国家として認識する「２国家論」を認めたのではないかとの解釈も出た。一方、鄭氏は２４日、ソウル中区のホテルで開かれた「北朝鮮の２国家論と南北基本協定推進方向」セミナーで、「韓国と北朝鮮は国連に同時加盟し、国際法上も国際政治的にも２国家であり、現在も２国家だ」とし、「歴代政府が公式の大韓民国統一案として継承・発展させてきた統一案の第２段階である国家連合段階は、明白に２国家を前提としている」と強調した。さらに「現在は南北関係に対する実用的アプローチ、新しいアプローチが必要な時であり、敵対的２国家を平和的２国家に転換すべきだ」と述べた。北朝鮮が２０２３年１２月末、南北関係を「敵対的２国家」と再規定したことで、２国家論をめぐる論議は国内でも続いている。２国家論をめぐる外交・安全保障の当局者の立場の差が、政府の対北朝鮮政策の一貫性を損なう可能性への懸念も出ている。韓国統一研究院の洪珉（ホン・ミン）上級研究委員は「政府レベルで政策の一貫性を示すには、立場の整理が必要だ」とし、「省庁間で意見の相違があるように見えれば、北朝鮮や国際社会に誤った『サイン』を送り、混乱を招く可能性がある」と指摘した。權五赫 hyuk@donga.com