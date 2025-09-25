月探査機「タヌリ」、凍結軌道に進入　燃料消費なしで２０２７年まで月観測

韓国初の月周回探査機「タヌリ」が、追加燃料を消費せず運用可能な凍結軌道に進入した。２０２７年まで凍結軌道で月面を精密に観測する予定だ。韓国宇宙航空庁は２４日、延長任務中の月周回探査機タヌリが低軌道任務を終え、凍結軌道に進入して追加任務を行うと発表した。２２年に打ち上げられたタヌリは、今年２月１９日に運用高度を１００キロから６０キロに下げ、約７カ月間にわたり月低軌道任務を実施した。２４日からは凍結軌道に移行し、任務を継続する予定だ。凍結軌道とは、別途燃料を消費せず月の重力のみで周回可能な楕円軌道で、最低高度６０キロ、最高高度２００キロだ。凍結軌道任務期間中は、楕円軌道の特性を活かして画像の鮮明度を高め、月の南極・北極の永久影領域における影条件変化の観測、さまざまな高度での磁場観測などを行う予定だ。タヌリは２７年まで任務を継続し、その後は廃棄運用により月面に衝突して任務を最終終了する計画だ。宇宙航空庁宇宙科学探査部の姜景仁（カン・ギョンイン）部門長は「楕円の凍結軌道での長期観測を通じて、さまざまな月周回観測データを取得する。月探査の発展に大きく寄与するだろう」と述べた。チェ・ジウォン記者 jwchoi@donga.com