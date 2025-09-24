「国民の力」院内代表、「協治崩壊の１００日、１年より長く感じた」

与党「国民の力」の宋彦錫（ソン・オンソク）院内代表（写真）は２３日、就任１００日目を迎えて記者会見を開き、「１年よりも長く感じられる時間だった」と述べ、与党を正面から批判した。宋氏は、就任１００日間で最も残念だった点として「協治の崩壊」を挙げた。また、与党「共に民主党」が推進する背任罪の廃止については、「李在明（イ・ジェミョン）大統領に免責を与える狙いだ」として反対の立場を示した。宋氏は同日、国会での記者会見で「与野党が知恵を絞り、民生経済や外交安保危機の打開策を模索すべき重大な局面で、与野党間の対話と協治が崩れ去った」と述べた。その上で、同日午前に閣議で可決された「３大特検法（内乱、金建希、海兵隊員特検）」の公布案を協治破壊の代表的事例として挙げた。宋氏はまた、「大統領の外遊期間中であっても、野党抹殺の暴走は止まる気配がない」とし、「国内では野党弾圧と政治報復を続けながら、国連総会では民主主義の回復を口にする李大統領の二重性に、世界の首脳たちは驚くだろう」と批判した。さらに政府組織再編についても「最近の政府与党の様子を見ると、反対の声を全く無視することを改革と勘違いしているようだ」と話した。民主党が推進する背任罪廃止については、大庄洞（テジャンドン）事件など背任の罪で裁判を受けている李大統領を救済するための法案だと批判した。宋氏は、「商法上の企業人特別背任罪の廃止については、いくらでも前向きに意見を共にしている」としつつも、「刑法上の背任罪を廃止するとなると、企業人への経営上の便宜を図るというより、むしろ大統領に免責を与えようとする政略的狙いが隠されている法改正だ」と指摘した。これに対し、民主党の金炳基（キム・ビョンギ）院内代表は同日の院内対策会議で「背任罪廃止は財界が長年求めてきた宿願だ」と言い、「国民の力は親企業政党を自任しながら、財界の宿願には背を向けている」と批判した。イ・ジウン記者 easy@donga.com