ＮＶＩＤＩＡがインテルに７兆ウォン投資　同日にファーウェイはＡＩチップ青写真発表

中国政府がエヌビディア（ＮＶＩＤＩＡ）の人工知能（ＡＩ）半導体の購入を阻止するなど、米中間で半導体競争が激化するなか、ＮＶＩＤＩＡはインテルへの大規模投資を決定し、米国企業間で半導体同盟を結成した。中国のファーウェイは、米国に対抗する独自のＡＩ半導体構想を公表した。１８日（現地時間）、ロイターなどによると、ＮＶＩＤＩＡはインテルに５０億ドル（約７兆ウォン）を投資し、パソコンとデータセンター向けチップの共同開発に乗り出すと発表した。今回の投資で、ＮＶＩＤＩＡはインテル株式の４％を保有し、主要株主となる見通しだ。今回の協力を機に、ＮＶＩＤＩＡは自社のＡＩアクセラレーターにインテルの中央処理装置（ＣＰＵ）を活用する計画だ。インテルも次世代パソコン用チップにＮＶＩＤＩＡのグラフィック技術を搭載する予定である。ただし、インテルがＮＶＩＤＩＡのチップを委託生産するファウンドリ（半導体受託生産）は今回の契約には含まれていない。しかし、両社は今回の投資を契機に協力の範囲を徐々に広げていくとの分析も出ている。中国政府が国内企業による中国販売専用のＮＶＩＤＩＡＡＩチップ購入を禁止し、「脱ＮＶＩＤＩＡ」を宣言したことを受け、米国半導体業界が結束の足掛かりを築いた点も注目される。同日、ＮＶＩＤＩＡの持分投資のニュースを受け、インテル株は２２．８％急騰した。一方、ファーウェイは自社開発ＡＩチップの発売計画を大々的に発表し、今後３年間の青写真を公開した。１８日、外信によると、ファーウェイは上海エキスポセンターで開催された「ファーウェイコネクト」イベントで、自社ＡＩチップ「アセンド」（中国名・昇騰）の後継製品「アセンド９５０ＰＲ」と「９５０ＤＴ」を、それぞれ２０２６年１～３月期と１０～１２月期に発売する計画を明らかにした。さらに２０２７年と２０２８年にも、「アセンド９６０」「９７０」といった改良版製品を順次投入する計画だ。ファーウェイが自社ＡＩチップの開発に関する中長期計画を公開したのは初めてだ。パク・ジョンミン記者 blick@donga.com