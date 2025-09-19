金玟哉と李康仁、欧州ＣＬ初戦にそろって勝利

サッカー韓国代表ＤＦ金玟哉（キム・ミンジェ、２９、バイエルン・ミュンヘン）とＭＦ李康仁（イ・ガンイン、２４、パリ・サンジェルマン＝ＰＳＧ）が２０２５～２６シーズン欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）のリーグフェーズ初戦にそろって途中出場し、所属クラブの勝利に貢献した。ドイツ・ブンデスリーガの強豪バイエルン・ミュンヘンは１８日、本拠で行われたイングランドのチェルシー戦でＦＷハリー・ケイン（３２・イングランド）の２得点を含む活躍で３－１と快勝した。ケインは前半２７分、自ら得たＰＫを決めて先制点。後半１８分にもペナルティーエリアから右足シュートでダメ押しして得点した。バイエルンは７度目のＣＬ制覇を狙う。金玟哉はベンチスタートだったが、後半開始から出場。相手のパスやクロスを積極的に防ぎ、堅守を披露。金玟哉がプレーした後半は無失点で抑えた。大会連覇を目指す前回王者ＰＳＧは同日、ホームでイタリアのアタランタを４－０で下した。ＰＳＧは昨季決勝でインテル・ミラノを破り、１９７０年のクラブ創設以来５５年目で初の欧州覇者となった。この日は試合開始３分にＤＦマルキーニョス（３１、ブラジル）が先制。前半３９分にはＦＷフヴィチャ・クヴァラツヘリア（２４・ジョージア）が追加点を挙げ、前半を２－０で折り返した。後半６分にはＤＦヌーノ・メンデス（２３・ポルトガル）、そして後半アディショナルタイムにＦＷゴンサロ・ラモス（２４・ポルトガル）が加点し、大勝した。李康仁は後半１０分から出場し、精力的に動き回ったが得点やアシストはならず。サッカーデータサイト「ソファスコア（SofaScore）」によると、この日のパス成功率は９３％だった。ハン・ジョンホ記者 hjh@donga.com