巫俗を装い「金を返せ」と迫り５０代女性を暴行・殺害

全羅南道務安（チョルラナムド・ムアン）で、巫女を装って周囲の人々を心理的に支配（ガスライティング）し、殺人を犯した５０代の女が逮捕された。務安警察署は１５日、殺人と死体遺棄の容疑でキム容疑者（５６）と共犯のイ容疑者（５９）、ユン容疑者（５１）を検察に送検する予定だと発表した。警察はキム容疑者が周囲の人物から金品をだまし取った容疑を確認しており、詐欺容疑も追加で捜査している。警察によると、キム容疑者らは５月１５日午前０時から午前５時にかけて、木浦（モクポ）市内の二つの公共駐車場を行き来しながら、車内で５０代女性を暴行し死亡させた。竹棒や鉄製ハンマーなどの凶器も使用したとみられる。遺体はビニールで密封され車に積まれ、犯行を隠すため、容疑者らはその後４カ月間同居生活を送りつつ、定期的に消毒していたことも判明した。キム容疑者は結婚歴がありながら、自らを３０代未婚女性と偽り、未婚男性であるイ容疑者とユン容疑者を心理的に支配し、殺害に加担させたことが分かった。キム容疑者は、二人を互いに暴行させることで支配力を強化し、イ容疑者からは「死体を埋める土地を買う」と言って２０００万ウォンをだまし取った。キム容疑者が被害女性と初めて会ったのは２０１８年で、キム容疑者は自らを巫俗師と偽って接近し、親交を深めた。その後も継続的に金を要求していたことが分かった。キム容疑者は、この女性に金を貸したと主張しているが、実際に貸したことを裏付ける通帳取引記録は確認されていない。それにもかかわらず、被害女性は、知人から５０万～１５０万ウォンを何度も借りてキム容疑者に渡し、キム容疑者は犯行直前まで「約束した金を渡していない」と、暴言や脅迫を続けていたという。警察は、キム容疑者が被害女性に対し、「１００万ウォンを支払え」という携帯メールを送った記録も確保した。警察は、キム容疑者が共犯の男だけでなく被害女性のような社会的弱者をガスライティングして金品を搾取する犯行を繰り返していた可能性が高いとみて、追加の被害者がいるかどうかを調べている。李亨胄 peneye09@donga.com