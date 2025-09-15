殺害犯「カークが憎悪を拡散」、日頃から強い反感

米国の保守系の青年団体「ターニングポイントＵＳＡ」の創設者兼代表のチャーリー・カーク氏の殺害事件を機に、米国社会の陣営間の対立が激化する中、逮捕された殺害容疑者の背景や動機にも関心が集まっている。１３日（現地時間）、米ＣＮＮなどによると、カーク氏を殺害した容疑で逮捕されたタイラー・ロビンソン容疑者（２２）は、米ユタ州の郊外で生まれ、共和党員の両親のもとで育った。２０２１年、高校を平均成績（ＧＰＡ）満点で卒業し、全額奨学金を受けてユタ州立大学に進学したが、１学期のみ通学した後休学した。米ＦＯＸニュースは米連邦捜査局（ＦＢＩ）関係者の話として、容疑者が男性から女性に性転換したトランスジェンダーのパートナーと暮らしていたと伝えた。容疑者は日頃からカーク氏に強い反感を抱いていたという。ユタ州のコックス知事は１２日の記者会見で、容疑者の家族が「（容疑者は）ここ数年、政治的傾向が強くなり、特にカーク氏に対して激しい批判を繰り返していた」と証言した内容を明らかにした。殺害前、容疑者が家族との夕食中に、カーク氏が出席するユタバレー大学のイベントについて話題にしたという証言も紹介した。容疑者は当時、「カーク氏が憎悪を広めている」として嫌う理由を説明したという。ただし、両親とは異なり、どの政党にも所属していなかったとされる。知人によると、容疑者はインターネット活動やオンラインゲームに多くの時間を費やしていたという。コックス氏は、銃撃現場近くで発見されたライフルの薬きょうと未発射弾薬に、「おい、ファシスト！捕まえてみろ！」という文言と、イタリアの反ファシスト歌『ベラ・チャオ（Bella ciao）』の歌詞が記されていたと明らかにした。ＣＮＮによると、容疑者の父親は当局が公開した指名手配写真を見て息子だと気づき、自首するよう説得した。当初、容疑者は「自首するくらいなら自殺する」と拒否したが、父親が助けを求めた牧師の説得で思い直したという。キム・ユンジン記者 kyj@donga.com