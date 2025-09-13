与党代表就任４０日で早くも執行部に亀裂、リーダーシップに危機

与党「共に民主党」の鄭清来（チョン・チョンレ）代表が、３大特検法改正案を巡る与野党合意を破棄し、金炳基（キム・ビョンギ）院内代表と衝突したことで、就任からわずか４０日で「鄭清来号」の指導力が揺らいでいるとの指摘が出ている。鄭氏は派閥ではなく熱狂的支持層の後押しで全党大会を制した「自力成長型」の代表であり、大統領室に対しても強い発言を続けてきた。しかし熱狂支持層の世論を受け、合意を一夜で覆して院内指導部と公開対立したことで脆弱さが露呈した形だ。鄭氏は１２日の最高委員会で「我々内部の小さな違いが、相手との違いより大きいはずがない」とし、「我々は生死を共にした戦友であり同志だ」と述べ、ワンチームを強調した。前日に特検法改正案を巡る意見対立で衝突した金氏らに向けて「戦友であり同志」と呼びかけた格好だ。金氏は会議に出席したが、関連発言はしなかった。党内では、鄭氏が合意を覆したのは熱狂的支持層の反発によるものとの見方が支配的だ。鄭氏は８月２日の全党大会で、議員や代議員からの支持が少ない中、権利党員票によって当選した経緯があり、支持層の声に敏感に反応せざるを得ないという事情がある。問題は、今後も強硬支持層や党員の意向によって主要決定が覆される恐れがある点だ。鄭氏は就任直後にも、金氏が野党「国民の力」と合意した国会倫理特別委員会の与野党同数構成合意を白紙化した。大統領室・政府側が「検察改革」の速度調整論を唱える中、アクセルを踏み込み党政間の対立を招いたこともある。金氏は、特検法合意について鄭氏が「指導部の意向と異なる」と線を引いたことで強硬支持層の非難が自身に集中すると、「党指導部と緊密に意思疎通してきた」と鄭氏に対して怒りをあらわにした。同日の会議でも、両者は終始前を向いたまま視線を合わせず、わだかまりが残っている雰囲気だった。院内指導部関係者は「同じ船に乗り込んだのに、風が吹くと自分だけ助かろうと飛び降りたようなものだ」とし、「鄭氏を含む党指導部への信頼が回復できるか疑問だ」と語った。「国民の力」は、「共に民主党」が特検法合意を破棄し、さらに強化した特検法を強行採決したことに「国民への宣戦布告」と強く反発した。張東赫（チャン・ドンヒョク）代表は１２日、ソウル汝矣島（ヨウィド）の国会本館前で開かれた「野党弾圧・独裁政治糾弾大会」で「（米国では）国民の手足が縛られても何も言えないのに、国内では政治報復の斧を振り回している」とし、「外では殴られ放題で、家に帰ると家族に包丁を振り回すようなものだ」と非難した。さらに「韓国の見えない大統領は『ケッタル（改革の娘）』だ」と声を荒らげた。許桐準 hungry@donga.com