わいせつ行為前科の３０代が済州道の小学生に「バイトしよう」と誘引

済州（チェジュ）で小学生を誘拐しようとした容疑で、３０代の男が警察に逮捕された。西帰浦（ソギポ）警察署は１０日、未成年者略取誘引未遂容疑で３０代のＡ氏を立件し、取調べを行っていると明らかにした。警察によると、Ａ容疑者は９日午後２時４０分ごろ、西帰浦市の小学校から約１７０メートル離れた道路沿いで、女子児童に近づき、「バイトしよう」と誘き寄せようとした容疑がもたれている。女子児童が断って車両番号を確認しようとすると、そのまま逃げたが、番号を記憶した女子児童の通報で同日午後５時５４分に緊急逮捕された。取り調べの結果、Ａ容疑者は過去にわいせつ行為の前科があることが分かった。警察は拘束令状を申請する方針であり、教育庁など関係機関に注意を促す公文書も発送した。同日、ソウルでも同様の事件が発生し、６０代の男が略取未遂の容疑で警察に立件された。この男は、冠岳区（クァンアクク）で塾に行く途中の小学生に近づき、「やぁ、こっちにおいで」と言って手を引っ張ろうとしたことが明らかになった。彼は取調べで、「子供たちにバレエをしろと言っただけだ」などと、あいまいな主張をしたと伝えられた。これに先立って先月２８日、ソウル西大門区弘恩洞（ソデムング・ホンウンドン）で２０代の男が小学生３人を誘引しようとした事件以来、似たような事件が相次ぎ、保護者の不安が高まっている。ソウル警察庁のパク・ヒョンス庁長職務代理は、「１０月１２日までにソウル管内の小学校６０９校の登下校の安全を強化する犯罪予防総合対策を推進する」と明らかにした経緯がある。済州＝ソン・ウンボム記者、チェ・ヒョジョン記者 seb1119@donga.com