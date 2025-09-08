在韓米８軍司令官にヒルバート中将を任命

ジョセフ・ヒルバート米陸軍中将が在韓米軍の第８軍司令官（写真）に任命された。ピート・ヘグセス米国防長官は５日（現地時間）、トランプ大統領がヒルバート少将を中将に昇進させ、この人事を決定したと発表した。第８軍は在韓米軍の指揮下にある地上部隊で、歩兵や砲兵など主要な陸軍戦力を統制している。有事の際には在韓米軍の地上部隊を指揮し、防御や反撃作戦などを遂行する。新司令官となるヒルバート氏は直前まで、米アラスカ州アンカレッジにあるエルメンドルフ・リチャードソン基地で第１１空挺師団と陸軍アラスカ司令官を務めていた。エルメンドルフ・リチャードソン基地は先月、トランプ大統領とロシアのプーチン大統領の首脳会談が行われた場所でもある。ヒルバート新司令官は、野戦指揮と戦略参謀の両面で幅広い経験を持つ人物と評価されている。また、米軍の役割や能力の「戦略的柔軟性」についても、その拡大を重視する現在の米国防総省の方針と一致しているとされる。このため、一部では在韓米軍の戦略的柔軟性拡大に対する韓国側の支持を一貫して求めてきたトランプ政権の立場が、今回の人事にも反映されたとの見方が出ている。ワシントン＝シン・ジンウ特派員 niceshin@donga.com