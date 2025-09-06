巨済ゴルフ場に偽装潜入、元交際相手の女性を殺害した５０代を逮捕

芝生管理士に偽装してゴルフ場に潜った後、元交際相手の女性を殺害した５０代の男が警察に逮捕された。５日、慶南（キョンナム）警察庁は同日午前１０時３５分ごろ、巨済市（コジェシ）のゴルフ場で、５０代の男が他の客の前で５０代の女性キャディーに凶器を振り回したと発表した。警察によると、加害者は芝生管理士の格好で偽装してフィールドに入った。そして、他の客のラウンドを手伝っていた女性を何度も刺して自害した。この女性は、病院に運ばれたが死亡し、男は重傷を負って治療をうけている。彼らは数年間同居し、事実婚関係だったが、今年７月に別れたことが分かった。無職の男は女性にお金を要求したが、聞いてもらえなかったため、不満を抱いて犯行に及んだという。警察の関係者は、「男が回復すれば、正確な犯行動機について取り調べを行う予定だ」と話した。一方、ソウル中部警察署は４日午後２時ごろ、中区（チュング）にあるセウン商店街近くの工場に倒れている６０代の夫婦を発見したと、５日明らかにした。女性は発見当時死亡しており、男性はお腹と手首に傷を負った状態だった。現場では、血痕がついた凶器と鈍器が発見された。警察は、「男が首を吊ろうとしている」という工場訪問者の通報を受けて出動したことが分かった。警察によると、男は移送の過程で、「私が妻を殺した」と供述した。警察は夫が退院し次第、家庭内暴力の有無などについて捜査する予定だ。巨済＝チェ・チャンファン記者 チョン・ソヨン記者 oldbay77@donga.com