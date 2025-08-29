睡眠薬代理受領の歌手サイ「明白な過ち」と謝罪

歌手ＰＳＹ(サイ、本名パク・ジェサン、４８、写真)が、向精神薬を代理受領したことを認め、謝罪した。警察は、代理受領がなされた経緯と期間について取り調べを行い、処分を決める方針だ。２８日、サイの所属事務所ピー・ネーションは声明を出し、「専門医薬品である睡眠薬を代理受領したことは明白な誤りであり、不手際だ」とし、「申し訳ない」と明らかにした。さらに「(サイは)慢性的睡眠障害の診断を受け、医療スタッフの処方に従って睡眠薬を服用していた」とし、「その過程で、睡眠薬を第３者が代理受領したことがあり、最近警察で取調べを行っている」と明らかにした。ただ、「（他人名義で）代理処方を受けたことはない」と釈明した。向精神薬は、原則的に医師の対面診療を経てこそ処方が可能であり、患者本人が直接受領することが原則となっている。極めて限られた場合にのみ、家族や介護者などの代理受領が可能である。これに違反すれば、医療法違反で１年以下の懲役または１０００万ウォン以下の罰金に処することができる。不当に医薬品を渡した医師は、資格停止などの行政処分を受けることもありうる。ソウル西大門（ソデムン）警察署は、サイが対面診療なしに向精神薬を処方され、代理受領してきたという情報提供を受け、彼と担当医師である大学病院の教授１人を立件して捜査している。警察は最近、サイの診療記録を確保し、これを分析しているという。ソ・ジウォン記者 チョン・ソヨン記者 wish@donga.com