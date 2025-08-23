チュ・ダンオク→タマコ→オルガ・ソング、覚えておくべき「サハリンの痛み」

１９９５年の光復（日本植民地からの独立）５０周年の３・１節（独立運動記念日）の記念文化祭で、朝鮮総督府建物の撤去が公式に発表された時、「撤去の代わりに他の所に移して保存すればどうか」と考えたことがある。同意しない人も多いだろうし、撤去の理由も明らかだが、個人的には不幸だった歴史も忘れないために残すべきだと考えたからだ。もちろん景福宮（キョンボクグン）を選り分けるその場にいる必要はなく、どこか象徴的なところに移して、力のない国の末路がどんなものなのか黙言のしるしにするなら、それもまた立派な意味があるのではないか。歴史が覚えていない人たちを文学でスポットライトを当ててきた作家が、日本による植民地時代の末期に働き口を与えるという言葉に騙され、サハリンに連れて行かれたサハリン韓国人第１世代の人生と痛みを淡々とした筆致で描いた。主人公はチュ・ダンオクからヤケモト・タマコ、再びチュ・ダンオク、オルガ・ソングまで数十年の歳月が流れる間に、名前と国籍が何度も変わる。彼と周辺の人々の人生を通じて、国家とは果たして何なのか、あの時は想像もできなかったほど良い世の中に生きている私たちは、果たして今何をしなければならないのか、重い質問を投げかける。「朝鮮人たちは、ソ連政府がまもなく日本から解放された自分たちを故郷に帰してくれると信じていた。…朝鮮人たちは、自分たちは帰還船に乗れないことを船が来てから初めて知った。…多くの朝鮮人は、引き返すことができなかった。港の近くで過ごし、帰国船が来るのを待って気が狂った人や自殺する人も出てきた」（第１部「行列」より）今、私たちは「歴史」を一冊の本、一本の映画で接するが、当代を生きた誰かにとって歴史は徴用と離散、涙と血で染まった現実だった。望まなく来たが、子供と孫たちがいるサハリンを離れたくないタンオク。サハリンで生まれたが、韓国で暮らしたいタンオクの弟。日本に帰ることができたが、サハリンに残ったタンオクの友人・ユキエ。「悲しみの隙間」以外に、彼ら全員を貫く言葉が他にあるだろうか。イ・ジング記者 sys1201@donga.com