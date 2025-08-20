「ＫＰＯＰガールズ！～」ＯＳＴ３曲が米ビルボード「ホット１００」に同時トップ１０入り

ＫＰＯＰを題材にしたNetflix（ネットフリックス）のアニメーション「ＫＰＯＰガールズ！デーモン・ハンターズ」（写真）のオリジナル・サウンドトラック（ＯＳＴ）３曲が、米国ビルボードのメインシングルチャート「ホット１００」で同時にトップ１０入りした。特定映画のＯＳＴから３曲が同時にチャート入りするのは１９９６年以来、２９年ぶりとなる。１８日（現地時間）に公開されたビルボード予告記事によると、先週１位だった「ゴールデン（Golden）」は２位に後退。「ユア・アイドル（Your Idol）」が４位、「ソーダ・ポップ（Soda Pop）」が１０位を記録した。劇中で冥土使いボーイズグループ「サジャ・ボーイズ（Saja Boys）」が歌った「ユア・アイドル」は、先週の８位から４つ順位を上げた。同じくサジャボーイズの「ソーダ・ポップ」も、先週１４位から大きく順位を上げ、初めてトップ１０に入った。ガールズグループ「ハントリックス（HUNTR／X）」が歌う「ゴールデン」は、今週１ランク下げた。一つの映画ＯＳＴから複数曲がビルボード・シングルチャートに入るのはまれだ。地元メディアによると、「ＫＰＯＰガールズ！～」は１９９６年の映画『Waiting To Exhale（日本語題「ため息つかせて」）』以来、３曲が同時に「ホット１００」のトップ１０に入った初めての作品となった。サ・ジウォン記者 4g1@donga.com