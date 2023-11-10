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火山噴火でできた新しい日本の島
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火山噴火でできた新しい日本の島
Posted November. 10, 2023 08:39,
Updated November. 10, 2023 08:39
火山噴火でできた新しい日本の島. November. 10, 2023 08:39. by ソン・ドンギ記者 . 先月３０日、東京南部の硫黄島沖で起きた噴火で出現した直径１００メートルほどの島。小笠原＝ＡＴ、ニューシス
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先月３０日、東京南部の硫黄島沖で起きた噴火で出現した直径１００メートルほどの島。
小笠原＝ＡＴ、ニューシス
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