ウルブスの黄喜燦が今季４点目、李康仁は初アシストも退場

ウルブスの黄喜燦が今季4点目、李康仁は初アシストも退場. October. 25, 2021 08:28. by 兪載泳 elegant@donga.com. ウルバーハンプトン・ワンダラーズの黄喜燦(ファン・ヒチャン=25)が「レッドブル」のような突破だけでなく、完璧な決定力を見せつけて今季4点目を決めた。黄喜燦は23日(現地時間)、リーズ・ユナイテッドのエランドロードで行われたイングランド・プレミアリーグ(EPL)第9節リーズ・ユナイテッドとのアウェーゲームで、前半10分に先制ゴールを決めた。ラウル・ヒメネスがペナルティーエリアの中央から放ったシュートが守備に当たってこぼれると、そこにいた黄喜燦が感覚的な右足で押し込んでネットを揺らした。2日のニューカッスル戦で2ゴールを決めた黄喜燦は、2試合ぶりに再びゴールを決め、EPL得点ランキングで孫興民(ソン・フンミン=29、トッテナム・ホットスパー)らと5位タイに入った。チームでは最多得点だ。EPLデビュー戦の第4節ワトフォード戦で初ゴールを記録した黄喜燦は、リーグ6試合で記録した枠内シュート4本を全てが得点につながる集中力を発揮した。3-4-3フォーメーションで左右の攻撃を担い、チームの中核として位置付けられ、最前線のヒメネスと呼吸を合わせている。ヒメネスはニューカッスル戦で黄喜燦のゴールをすべてアシストしたが、この日も自身のシュートが黄喜燦のゴールにつながった。ヒメネスはハーフラインまで下がって相手守備を引き寄せては、相手ゴール前の空いたスペースに切り込む黄喜燦に正確なパスを提供している。黄喜燦も中央へ侵入する際、サイドへ抜けるヒメネスの動きを生かしている。孫興民とハリー・ケインに続く「最高のコンビ」の誕生を期待させた。EPL事務局は、同日の試合最優秀選手(King of the Match)に黄喜燦を選定した。第7節に続く2度目のMVPだ。1万411人のファンが参加した投票で50.3%の支持を得た。ウルブスは、黄喜燦の先制点を守れ切れず、後半ロスタイムにPKで同点を許して1-1で引き分けた。ウルブスは4勝1分け4敗(勝ち点13)でリーグ10位を維持した。スペインリーグ、RCDマジョルカの李康仁(イ・カンイン=20)は、敵地で行われた古巣バレンシアとのラ・リーガ第10節で、前半32分に絶妙なサイド突破から先制ゴールをアシストし、シーズン初アシストを記録したが、後半10分に警告累積で退場処分を受けた。マジョルカは2点を先制したが、後半ロスタイムに相次いで2点を許し、2-2で引き分けた。

