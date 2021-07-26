ソウル市、アップサイクルの試作品製作を無料支援. July. 26, 2021 08:12. by 朴昌圭 kyu@donga.com. ソウル市は２５日、予備起業者や業者、市民のアップサイクル試作品の製作を無料支援すると発表した。ソウルアップサイクルプラザが主管する同プログラムは、資源循環やリサイクル促進関連の優秀なアイデアを持っているが、製品製作に困難を覚えている個人や企業にアップサイクルの試作品の製作を支援するための趣旨で行われた。今年は６０カ所を支援する。昨年の５カ所より大幅に増えた。支援は、アップサイクル製品の設計からデザイン、試作品の製作まで全過程を支援する。プログラムへの参加を希望する大学生や予備起業者、起業３年未満の新生企業、市民はソウルアップサイクルプラザのホームページ（ｗｗｗ．ｓｅｏｕｌｕｐ．ｏｒ.ｋｒ）から申請書をダウンロードして作成し、電子メール（Ｄ＿ｆａｃｔｏｒｙ＠ｓｅｏｕｌｄｅｓｉｇｎ.ｏｒ.ｋｒ）に提出すればよい。「ソウルアップサイクルプラザ」１階の「夢見る工場」での受付も行う。お問い合わせは、電話（０２－２１５３－０４１５）で受け付けている。

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