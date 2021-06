ボーイズ・トゥ・ メン、バイブの「憎くてももう一度」リメイク曲を発表へ. June. 17, 2021 08:09. by 鄭盛澤 neone@donga.com. 米国の有名なR&Bグループ「Boyz II Men(ボーイズ・トゥ・メン)」(写真)が韓国のR&Bグループ「VIBE(バイブ)」の「憎くてももう一度」をリメイクする。韓国の音楽レーベル「グルーブリン」は16日、「ボーイズ・トゥ・メンが30日にリメーク曲『Love me once again』を発表し、韓国でアルバム活動を始める」と明らかにした。この曲は2002年にバイブが発表した「憎くてももう一度」に英語の歌詞をつけた曲で、別れた恋人を懐かしむ内容だ。1991年にデビューしたボーイズ・トゥ・メンは1992年の「End of the road」、1994年の「I'll make love to you」でそれぞれビルボードホット100で13週間と14週間1位を記録した。世界で6000万枚のアルバムが販売されており、2011年と2019年に2度、来韓コンサートを行った。2019年の来韓を前にボーイグループBTSメンバー、ジミンのソロ曲「Serendipity」を韓国語の歌詞で歌った映像をユーチューブチャンネルに投稿して話題を呼んだ。

