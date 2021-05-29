三星、二大労組の元委員長を招待し人事チーム長ら対象に講義. May. 29, 2021 08:07. by ホン・ソクホ記者 will@donga.com. 三星（サムスン）は２８日、京畿道龍仁市（キョンギド・ヨンインシ）にある三星人力開発院で、キム・ドンマン元韓国労働組合総連盟委員長とペク・スンファン元全国民主労働組合総連盟非常対策委員長を招いて、労使共存に関する講義を行ったと発表した。三星全系列会社の人事チーム長が講義を聞いた。彼らは、最近の社会の変化と三星のこの１年間の労使関係の変化を評価し、今後の望ましい労使関係の設定について意見を交換した。三星は昨年５月、三星電子の李在鎔（イ・ジェヨン）副会長が労使関係の変化を宣言後、文成賢（ムン・ソンヒョン）経済社会労働委員長を招いて、社長団が講演を聞いたことがある。

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