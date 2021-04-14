自動車産業、７年ぶりに生産・内需・輸出が「トリプル増加」. April. 14, 2021 08:22. by 具特敎 kootg@donga.com. 今年第１四半期（１〜３月）の自動車生産、内需、輸出が、７年ぶりに「トリプル増加」を示した。先月の自動車生産は、世界的な車両向け半導体の需給難が拡大し、前年同期より９.５％減少した。産業通商資源部が１３日発表した「２０２１年第１四半期と３月の自動車産業の月間動向」によると、第１四半期の自動車生産台数は９０万８８２３台で、前年同期比１２.２％伸びた。内需と輸出が伸び、生産も一緒に増えたのだ。第１四半期の内需（１１.３％）と輸出（１６.９％）は共に伸びた。第１四半期の内需や輸出増加には、昨年の新型コロナウィルスの感染拡大で景気が萎縮し、生産があまりにも減少したことによる基礎効果が働いた。内需増加には、個別消費税の減免恩恵の延長やエコカー販売の増加も影響を及ぼした。輸出は、世界自動車市場の好調の影響を受けた。内需では４３万２３４９台が販売され、第１四半期の史上最大値だった。韓国内で最も多く売れた車種は、すべて国産車だった。グレンジャー（２万５８６１台）、カーニバル（２万３７１６台）、ソレント（２万７８２台）などの順だった。一方、３月の自動車生産は３３万３８４８台で、前年同月比９.５％減少した。内需（マイナス０.９％）と輸出（マイナス１.４％）も減少した。車両向け半導体の不足で、一部の工場で生産が中止となったためだ。

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