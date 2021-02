パラサイト「キウ」役ノチェ・ウシクがハリウッド映画の主演にキャスティング. February. 08, 2021 08:20. by 金哉希 jetti@donga.com. 映画「パラサイト」のアカデミー賞受賞以来、韓国俳優への関心が目立って高まっている。パラサイトで「キウ」を演じ、海外ファンから注目を集めたチェ・ウシクは、米国の映画製作・配給会社の「A24」が手掛けるロマンス映画「Past Lives」にキャスティングされた。カナダで学生時代を送り流ちょうな英語を話すチェ・ウシクがパラサイト主演のうち一番先にハリウッド進出の先陣を切った。映画は子供のころに韓国で恋に落ちた二人が、それぞれの道を歩んだ後、再会を果たすという恋物語。A24社はアカデミー賞作品賞を受賞した「ムーンライト」を製作・配給した有力会社だ。公開を控えているハリウッド映画にも韓国俳優が多数出演する。李滄東(イ・チャンドン)監督の「バーニング」でカンヌ国際映画祭に招待されたチョン・ジョンソは、ハリウッド映画「モナリザ・アンド・ザ・ブラッドムーン」で主演を務め、撮影を終えている。マ・ドンソクは今年公開予定のマーベル・スタジオの新作「エターナルズ」でヒーロー「ギルガメッシュ」役を演じた。ハリウッドではアジア系俳優の需要が高まっている。アマゾン・スタジオが制作したタイトル未定の犯罪物に韓国系俳優のダニエル・デイ・キムとランドール・パクが「ツートップ」で主演を務めた。米国のエンターテイメントメディア「デッドライン」は、「『フェアウェル』『パラサイト』『To All the Boys I've Loved Before(好きだった君へのラブレター)』などアジア系が登場する作品の成功を見届けたハリウッドの大手スタジオがアジア人とアジア系米国人を主演に抜擢している」と報じた。

한국어