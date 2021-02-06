映画「ミナリ」助演女優賞など全米俳優組合賞３部門候補に. February. 06, 2021 08:14. by 鄭盛澤 neone@donga.com. 映画「ミナリ」（写真）が第２７回全米俳優組合（ＳＡＧ）賞の３部門にノミネートされた。全米俳優組合は４日（現地時間）、「ミナリ」がアンサンブル（出演俳優全員）と助演女優賞（ユン・ヨジョン）、主演男優賞（スティーブン・ヨン）候補にそれぞれ選出されたと発表した。ＳＡＧは同組合所属の俳優たちが米国で製作された映画やテレビ作品などを対象に受賞者を選定する。美国に移住した韓国人家族が定着していく過程を描いた「ミナリ」は、米ゴールデングローブ最優勝外国語映画賞候補にも選出されている。ＳＡＧの受賞作がゴールデングローブやアカデミー賞の受賞へとつながって例が少なくない。

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