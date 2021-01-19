昨年のＩＣＴ輸出は２０２兆ウォンで過去３位. January. 19, 2021 07:59. by 李建赫 gun@donga.com. 昨年、情報通信技術（ＩＣＴ）関連製品の年間輸出額は、計１８３６億ドル（約２０１兆９６００億ウォン）と集計された。科学技術情報通信部（科技部）は１８日、半導体、コンピューター周辺機器などのＩＣＴ製品の輸出額が、２０１９年より３.８％伸びたと発表した。２０１８年（２０２３億ドル）、２０１７年（１９６７億ドル）に次ぐ過去３番目の規模だ。ＩＣＴ関連輸入額は１１２６億ドル（約１２３兆８６００億ウォン）で、貿易収支は７１０億ドル（約７８兆１０００億ウォン）の黒字を出した。上半期（１〜６月）は輸出が伸び悩んだが、その後、非対面経済の活性化で関連製品の需要が大きく増え、昨年６月から７カ月間連続でＩＣＴの輸出が増加傾向を見せた。

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