著者署名本や禁書など珍しい資料を一目で、三省出版博物館が開館３０周年特別展. December. 07, 2020 08:39. by 金民 kimmin@donga.com. 三省（サムソン）出版博物館（キム・ジョンギュ館長）が、開館３０周年を記念する特別展「本で歩んできた道」を開いている。三省出版博物館は１９９０年、ソウル永登浦区堂山洞（ヨンドゥンポグ・タンサンドン）で開館し、２００３年、鍾路区旧基洞（チョンノグ・クギドン）に移転した。今回の特別展では、過去３０年間開催した２６回の展示のうち、重要資料を厳選して披露する。「教科書特別企画展」、「韓国新文学特別企画展」、「韓国女性文化資料特別企画展」、「著者署名本展」、「５０〜７０年代の韓国出版物特別展」、「韓国本の表紙画と挿絵」、「雑誌を読む」、「近現代女性作家特別展」、「禁書特別展」などのハイライトを見ることができる。展示資料のうち、李人稙（イ・インジク）の「銀世界」（１９０８年）、兪吉濬（ユ・ギルジュン）の『西遊見聞』（１８９５年）などの希少資料が少なくない。また博物館は、今年生誕１００周年を迎えた鶴村・李範宣（イ・ボムソン）作家（１９２０〜１９８１）の「鶴村書室」も開館・運営している。小説『誤発弾』で有名な作家の図書、日記帳、創作ノート、未整理原稿、書簡綴り、眼鏡、印章などを見ることができる。李作家の１０周忌当時、遺族が寄贈したものだ。三省出版博物館は、韓国唯一の出版博物館で、印刷文化、ポスター類、作家の遺品、直筆原稿、出版関連文化資料約１０万点を所蔵している。特別展は２９日まで。

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