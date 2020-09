孫興民、「僕のロールモデルは子供の時からＣ・ロナウド」

孫興民、「僕のロールモデルは子供の時からC・ロナウド」. September. 10, 2020 08:08. by 鄭允喆 trigger@donga.com. イングランド・プレミアリーグ(EPL)、トッテナム・ホットスパーの「スーパーソニー」孫興民(ソン・フンミン=28,写真)の最愛の選手は誰だろうか。自動車専門のユーチューブチャンネル「モーターグラフ」は8日、自動車メーカー「ボルボ」の広報大使を務める孫興民のインタビュー映像を公開した。「一番好きなサッカー選手3人を選んで」というリクエストに、孫興民は「子供の時から僕のロールモデルは変わっていない。まずクリスティアーノ・ロナウド(35=ユベントス、ポルトガル)を外せない。そして朴智星(パク・チソン)さん(39・引退)も僕に多くのことを与えてくれた人だ」と話した。これまで孫興民はポジション(サイドアタッカー)と背番号(7番)が自分と同じ世界的なストライカーのロナウドのようになりたいと言って来た。「韓国人のプレミアリーガー1号」朴智星については「智星さんと一緒に代表チームで生活する時、多くのことを学ぼうと努めた」とも話している。孫興民は、残り一人にロナウドのライバル、リオネル・メッシ(33=FCバルセロナ、アルゼンチン)を挙げた。孫興民は「ロナウドが自分のロールも得るだが、メッシの方がサッカーはもっとうまいと思う」と勝った。サッカー界の世界最高の権威である「バロンドール賞」を歴代最多の6度受賞したメッシと5度受賞のロナウドの「GOAT(The Greatest Of All Time=歴代最高選手)争い」が続いている中、孫興民はメッシが実力を高く評価した。孫興民は14日、ロンドンで行われるエバートンとの2020~2021シーズン開幕戦を控えている。

