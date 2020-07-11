韓国参戦のコロンビアに恩返し…政府がコロナ対応として６０億ウォンを支援. July. 11, 2020 08:14. by 崔智善 aurinko@donga.com. 政府は、中南米で唯一韓国戦争に参戦したコロンビアの新型コロナウイルス感染症への対応のために、５００万ドル（約６０億ウォン）規模の支援事業を展開することにした。駐コロンビア韓国大使館と韓国国際協力団（ＫＯＩＣＡ）コロンビア事務所は９日（現地時間）、コロンビア保健部、ボゴタ市と「コロンビアの新型コロナウイルス対応を巡る包括的緊急支援事業」のための覚書（ＭＯＵ）を交わした。今回の事業は、発展途上国の新型コロナウイルスへの対応を支援するための政府の無償援助事業で、４月に文在寅（ムン・ジェイン）大統領とコロンビアのイバン・ドゥケ大統領の電話会談による後続措置だ。今回の支援事業を通じて、ＫＯＩＣＡは新型コロナウイルス診断のためのドライブスルーなど、韓国型選別診療所の設置と集中治療室の設備や機器を支援する予定だ。コロンビアは、韓国戦争当時、５３００人余りの兵力を派遣して、６００人余りの死傷者が出た。秋宗淵（チュ・ジョンヨン）コロンビア大使はＭＯＵ署名式で、「今度は韓国がコロンビアの国民を助ける番だ」と語った。

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