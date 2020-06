トランプ氏、ボルトン氏の暴露本の出版差し止め求めて提訴. June. 18, 2020 08:22. by 任寶美 bom@donga.com. トランプ米政権が23日に出版予定のボルトン前大統領補佐官(国家安全保障担当)の回顧録『The Room Where It Happened(それが起きた部屋)』の出版差し止めを求める訴訟を起こした。16日、米紙ニューヨーク・タイムズなどによると、トランプ政権は、「本には国家の安全を危険にする情報があふれている」とし、ワシントンDC連邦裁判所に提訴した。回顧録には、ボルトン氏が2018年4月から約1年半の間、ホワイトハウスで体験した秘話が盛り込まれたという。トランプ政権は司法省名義で起こした訴訟で、「ボルトン氏の本の出版は秘密維持契約違反」とし、ボルトン氏の出版契約金を差し押さえ、内容審査が終わるまで本の出版を差し止めるよう求めた。ボルトン氏側弁護士はこれに対して「国家安全保障会議(NSC)が4ヵ月も検討したにもかかわらず、ホワイトハウスが事前検証手続きを口実に検閲に出た」とし、「トランプ氏に不利な情報が公開されることを阻止するために、政府が内容審査を悪用している」と反論した。曖昧な方針で運営される内容審査システムの公平性問題も提起された。同紙によると、前官僚5人が昨年4月、政府に対して肯定的な本は許可が比較的はやく出るなど、出版物の内容審査システムが適法手続きに反するとし、政府に対して訴訟を起こしたことがある。 トランプ氏は、「トランプ暴露書」の出版を予告した姪のメリー・トランプ氏も告訴するという。米ニュースサイト「デイリー・ビースト」は、「トランプ氏が弁護士に法的対応を検討するよう指示した」と伝えた。メリー氏は2001年、遺産相続での合意の際、トランプ一家に関連したいかなる内容も出版できないという機密維持契約に署名したという。

