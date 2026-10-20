披萨里加辛奇：韩食打入全球餐饮品牌

“韩式披萨”“辣椒酱炸鸡”“葱辛奇奶油芝士贝果”……全球餐饮品牌正密集推出融入辛奇（韩式泡菜）、辣椒酱等韩国食材的新菜单。其目标市场并非韩国，而是波兰、印度、美国等海外市场。分析认为，随着韩食全球人气上升、餐饮需求萎缩导致新品竞争加剧，韩国味道已成为差异化竞争的核心策略。● 从披萨到奶昔……结合辛奇与辣椒酱据全球食品业界19日消息，波兰必胜客自本月1日至下月2日限时销售四款受韩国饮食启发的“韩式披萨”。代表产品“K-Pop披萨”在加入辣椒酱的蒜蓉酱调味面饼上铺培根和芝麻。搭配炸鸡块、玉米和辣椒酱的“K-Soul披萨”以及组合辛奇与马苏里拉芝士的“K-Vibe披萨”同时推出。即在当地消费者熟悉的披萨上加入辣椒酱、辛奇等韩国代表食材，实现新风味。也有每年以企划展形式推出韩式菜单的案例。汉堡王印度法人今年4月举办第二届“韩式辣味节”，推出受辛奇启发的华堡、汉堡、炸鸡等8款产品。汉堡王印度运营方Restaurant Brands Asia在今年年报中表示：“韩式辣味节有助于切入在印度日益上升的韩国文化关注度和对强烈口味的偏好。”融合韩国食材的菜单范围也在扩大。美国沙拉连锁Just Salad今年6月使用CJ第一制糖必品阁辣椒酱推出“辣椒酱鸡肉市场拼盘”作为夏季限定菜单，在米饭上搭配辣椒酱鸡肉、辛奇、红薯等，受到欢迎。纽约人气贝果连锁Black Seed Bagels去年底推出加入葱辛奇的奶油芝士贝果。美国汉堡连锁Shake Shack三年前推出加入调味炸鸡的汉堡后，今年又限时销售辣椒酱焦糖奶昔等5款韩式菜单。● 高物价与竞争加剧推动韩食差异化分析认为，这一动向是K文化人气与全球餐饮市场竞争加剧共同作用的结果。通过韩剧和电影接触韩国饮食文化的消费者增多，对辛奇、辣椒酱等韩国固有味道的好奇心随之上升。全球食品原料企业“凯瑞”的近期报告显示，美国使用辣椒酱的新品上市数量在最近12个月内增长120%。据韩国农林畜产食品部统计，韩食Plus出口额从2022年的119.2亿美元增至去年的136.2亿美元，增幅14.3%。其中辣椒酱和辛奇增幅较大，对2022年相比去年出口额分别增长22.4%和16.8%。与此同时，高物价加重消费者外出就餐负担，餐饮企业也面临必须以差异化新品吸引顾客的局面。全美餐饮协会数据显示，去年美国60%的餐饮经营者经历顾客到店减少。英国餐饮门店客流量同比减少2.3%，为2024年以来最大降幅。金多妍记者 damong@donga.com