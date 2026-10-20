金民锡吊唁用车停入“急诊患者专用”车位引争议

共同民主党代表金民锡18日前往吊唁在京畿道富川工厂火灾中殉职的消防警尉金镇锡，其所乘车辆被曝使用急诊患者专用停车位，引发争议。共同民主党道歉称，“车辆并非金代表所有，而是代表秘书室长的车辆。司机未意识到该车位是急诊患者专用区域”。党代表秘书室长、国会议员金台善19日在脸书上表示：“吊唁殉职消防员时，停在急诊患者专用车位上的车辆是我们议员办公室的车辆。对于给民众造成困扰，我诚恳致歉，今后将格外注意，避免类似事情再次发生。”金民锡前一天晚8时50分左右，前往设在京畿道富川顺天乡大学富川医院殡仪馆的金警尉灵堂吊唁。车辆将金民锡送至医院入口后，停入急诊患者专用区域。据悉，该车一直停到金民锡吊唁结束，约30分钟。该区域悬挂着“此处为急诊患者专用停车场，门诊及住院患者禁止停车”的告示。共同民主党发言人申贤荣解释说：“车辆到达医院，党代表和秘书室长下车后，按医院相关人员指引停入该区域。司机未意识到该车位是急诊患者专用区域。”她还表示：“无论出于什么原因，现场确实未能遵守规定。向民众表示歉意。”金民锡15日在全罗北道淳昌郡举行的“淳昌酱类庆典”开幕式庆祝演出过程中登台致辞，也曾引发“过度礼遇”争议。李承宇记者 suwoong2@donga.com