特朗普支持率跌至最低点33%……距中期选举还有两周，共和党亮起红灯

美国总统特朗普的施政支持率跌至其两届任期最低点33%，使11月3日即将迎来美国中期选举的共和党陷入紧张。民主党不仅在众议院选举民调中明显领先，夺回参议院多数党地位的可能性也在上升。如果民主党同时掌控参众两院，预计将通过预算和监督权，加强对特朗普政府在伊朗战争、乌克兰战争等对外政策上的制约，也可能调查特朗普及其家人、亲信涉嫌腐败等问题。当地时间18日公布的《华盛顿邮报》、美国广播公司（ABC）和益普索联合民调显示，特朗普施政支持率为33%，不支持率为66%。这是该项民调中特朗普两届任期的最低支持率。尤其是对生活成本问题的不满比例高达77%，持续高物价被认为是支持率下降的主要原因。当天公布的美国全国广播公司（NBC）民调中，特朗普支持率也仅为34%。即使是被认为“亲特朗普”的福克斯新闻，14日公布的民调中其支持率也只有36%。随着特朗普支持率持续低迷，此前相对胶着的参议院选情，也接连出现不利于共和党的预测。美国选举分析机构“决策台总部”18日发布的预测称，民主党取得参议院多数席位的概率为56%，共和党保住多数地位的概率为44%。而在距离中期选举约100天的7月27日，共和党维持参议院多数地位的概率还是60%。美国选举分析媒体《库克政治报告》6日也预测，民主党可能在参议院增加2至6个席位。目前，参议院共和党占53席、民主党占45席，另有倾向民主党的独立议员2人。因此，民主党只要再增加4席，便可实际取得多数地位。华盛顿=常驻记者申晋宇、纽约=常驻记者 郭道英 niceshin@donga.com、now@donga.com