再现“深度求索冲击”……高性价比中国模型份额超过美国三家公司总和

中国人工智能企业正凭借低价人工智能模型扩大影响力。在全球开发者可自行选择人工智能模型的平台上，中国模型的使用占比接近一半，超过美国开放人工智能、谷歌和Anthropic三家公司的总和。美国人工智能企业也相继推出低价模型，中美人工智能竞争正从性能竞争进一步扩展至价格竞争。● 中国人工智能占比达48%……超过美国三家公司总和据全球人工智能模型中介平台OpenRouter18日公布的数据，本月5日至11日，开发者向人工智能发起的任务请求中，中国人工智能模型占比约为48%，超过美国开放人工智能、谷歌和Anthropic三家公司合计的40.3%。OpenRouter允许开发者从多家公司提供的模型中，选择用于自身应用或服务的人工智能。该数据并不代表整个人工智能市场的份额，但被视为反映开发者实际模型选择趋势的指标。按企业划分，中国深度求索以24.5%位居第一，美国开放人工智能和谷歌分别以18.6%和17.8%紧随其后。中国智谱人工智能占13.4%，阿里巴巴通义千问占5.4%，也位居前列。其中，智谱人工智能的请求量较前一周猛增107%。同期，以人工智能处理的数据量计算，排名前五的模型全部来自中国企业。开发者青睐中国企业的人工智能，是因为其性价比较高。深度求索17日发布了现有人工智能模型“V4.1 Flash”的性能升级版本。该公司表示，自测显示，新版本的软件开发和业务自动化能力超过开放人工智能和Anthropic的主要模型。深度求索面向企业的人工智能服务，输入数据每百万词元的费用最低为0.15美元，不到Open人工智能的GPT-6.1 Sol（2美元）、Anthropic的Claude Opus 5.5（4美元）等美国主要高性能模型价格的十分之一。词元是人工智能读取和处理文本的基本单位，以英语计算，100万词元约相当于75万个单词。深度求索此次发布新版本，也未上调收费。● 美国也以低价模型应战……人工智能盈利能力竞争全面展开面对中国人工智能的低价攻势，美国人工智能企业也相继加入价格竞争。开放人工智能上月推出低价模型“GPT-6 Luna”，输入数据每百万词元收费0.1美元。Anthropic本月也推出同等价格的小型模型“Claude Haiku 5.5”。高性能模型的价格也在下降。谷歌近期限时以不到此前最高价模型一半的价格提供顶级模型，Meta也在推出价格相对低廉的高性能模型。随着代替人类进行搜索、资料分析和编写程序等工作的“人工智能智能体”市场扩大，人工智能模型价格竞争预计将更加激烈。人工智能智能体即使执行一项任务，也会多次调用人工智能模型。使用量越大，微小价差对企业运营成本的影响就越大。因此，在性能相近的情况下，企业更可能选择价格较低的模型。高丽大学人类启发人工智能研究院研究教授崔炳浩（音）表示：“只要人工智能模型的性能达到一定水平，企业就不得不选择便宜的模型。尤其是随着人工智能智能体普及，运营成本负担不断加重，价格竞争力将变得更加重要。”全惠珍记者、金载亨记者 sunrise@donga.com、monami@donga.com