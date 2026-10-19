在汉滩江峡谷柱状节理绝景中竞逐

“那是一连串令人目不转睛的绝景。”朴成宇（38岁）18日在“2026汉滩江超级湖泊越野赛”31公里男子组中以3小时2分48秒的成绩夺冠后如此说道。本届赛事在联合国教科文组织认证为世界地质公园的汉滩江一带举行，赛道经过梦乌理峡谷、柱状节理路、岸崖小路等主要景点。朴成宇表示：“虽然夺冠，但未能在那条美丽的赛道上跑得更久，心里也有些遗憾”，“明年我一定要再次参赛，把汉滩江的美景尽收眼底”。汉滩江超级湖泊越野赛由韩国水资源公社、京畿道抱川市、京畿道涟川郡、江原道铁原郡与东亚日报共同主办，设越野跑3个项目（31公里、25公里、13公里）以及4公里徒步，共4个项目，吸引1000余人参加。赛事原计划将最长距离项目设在连接抱川、涟川、铁原的52公里广域越野赛道上。但当日预报有大雨，赛道被缩短。赛事组织委员会出于参赛者安全考虑，改在抱川汉滩江世界地质公园一带的31公里环形赛道上进行比赛。31公里女子组中，金贤珠（43岁）以3小时48分12秒的成绩夺冠。25公里男子组金义燮（34岁）以2小时13分10秒、25公里女子组崔允熙（41岁）以2小时56分的成绩分获第一。13公里男子组吴艺锡（35岁）以57分43秒、13公里女子组朴率妃（32岁）以1小时19分13秒率先冲线。为便于欣赏汉滩江天空桥与Y形吊桥周边秋景而设置的4公里徒步路线，受到家庭参赛者的欢迎。本届赛事以结合体育、地质体验与地区旅游的停留型体育旅游庆典为定位进行策划。当日，抱川鸽子窝瀑布多功能广场还举行了“2026汉滩江世界地质公园地质博览会”。活动向越野赛参赛者和游客推介了当地饮食、农特产品与手工艺品，并开展了地质体验项目和街头表演。抱川市市长白永铉表示：“汉滩江是约50万年前火山活动形成的玄武岩峡谷，熔岩造就的柱状节理与雄壮的奇岩怪石相互交融，景色出众”，“期待通过本届赛事，让汉滩江的美丽与生态价值得到更广泛的传播”。赵英宇记者 jero@donga.com