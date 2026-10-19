“物价太高，活不下去”，青年愤怒……法国各地爆发示威，抢劫纵火蔓延

法国高中生要求改善恶劣教育环境的示威，正扩大为抗议高物价等经济问题的工人示威。尤其是法国极左翼反对党人士大量参加，示威呈现演变为全国性反政府抗议的态势。当地时间17日，巴黎、马赛、里昂、图卢兹、南特、斯特拉斯堡等法国主要城市举行大规模示威。据政府估计，约50万人参加，组织方估计最多达80万人。示威者强调住房和燃料价格暴涨等生活成本问题，高呼反对政府财政紧缩。与高中生主导的示威不同，此次抗议呈现激进态势，出现抢劫、纵火和暴力事件。有观点认为，此次事态令人联想到2018年在法国各地持续数月的“黄背心”示威。“黄背心”示威最初因反对提高燃油税而起，随后突出生活困境和反对劳动改革的诉求，强烈批评马克龙政府。● 极左翼政党领导人参加示威，抗议成为政治争论焦点据法国内政部和法国总工会介绍，17日法国各地1750处举行集会，批评高油价等导致的生活成本暴涨、公共服务削弱以及马克龙政府的财政紧缩政策。此前持续一个月走上街头的学生也加入工会主导的示威。示威者与警方在市中心多处激烈冲突，并发生抢劫、纵火事件，导致1200人被捕、150名警察受伤。在此过程中，巴黎市中心的老佛爷百货、思琳和迪奥等奢侈品牌门店，以及共和国广场附近的超市、手机店等遭到抢劫。部分示威者手持梯子或用于阻挡示威者进入的围栏，如同攻城般砸开建筑闯入。据法国《世界报》报道，当晚示威者在巴黎街头大摇大摆地行走，高喊“香奈儿门店在哪里”。位于巴黎第15区的CNews新闻频道办公楼也遭到袭击。巴黎市长格雷瓜尔表示：“巴黎街道遭到有组织破坏，损失极其严重。”在法国第二大城市、南部港口城市马赛，市中心商店和警察局遭示威者破坏，市政府大楼也一度被占领。闯入市政府的示威者在墙上涂画象征无政府主义的字母“A”，并提及1789年法国大革命期间反抗王权、攻占巴士底狱的历史，高喊“我们要去攻占巴士底狱”。在法国西南部小城利摩日，建于140年前、被视为当地代表性文化遗产的市政府大楼遭示威者袭击，陷入火海。第三大城市里昂的一处游客咨询中心，也被示威者投掷的烟花引燃。马克龙表示：“参加示威、表达意见的权利受到宪法保障，但这一权利伴随着尊重他人的义务。暴力在法国没有立足之地。”他表示将予以严惩。有批评指出，此次示威实际上正演变为各政党在明年4月法国总统选举前的“斗争场”。据法新社报道，在多项总统候选人民调中排名第二的极左翼政党“不屈法国”领导人梅朗雄，当天参加了示威。对此，支持率排名第一的极右翼政党国民联盟议员玛丽娜·勒庞声称：“示威中实施暴力的是极左翼势力。极左翼正在玷污示威的初衷。”有预测认为，在明年法国总统选举中，不仅马克龙所属的中间派，共和党、社会党等传统政党也将陷入苦战，可能形成极右翼与极左翼的对决。● 法国青年示威向意大利、比利时、西班牙等国蔓延青年群体针对高物价、住房成本暴涨和公共教育质量低下等问题表达不满的示威，并不限于法国，正向意大利、比利时、西班牙、葡萄牙等周边国家蔓延。意大利罗马、米兰等大城市自16日起连续两天举行大规模示威。在学生运动传统深厚的都灵，部分示威者向警察投掷玻璃瓶、石块等，双方发生冲突。意大利最大工会意大利总工会宣布，将于11月20日举行总罢工，当天也计划举行大规模学生示威。意大利总理梅洛尼呼吁克制，表示：“尊重示威自由，但焚烧城市是另一回事。”在比利时东部、法语区主要城市列日，高中生抗议削减教育预算的示威也持续进行。17日，在首都布鲁塞尔市中心和列日，学生焚烧垃圾桶、电动滑板车，与警察对峙。当天，葡萄牙首都里斯本、第二大城市波尔图等地也举行示威，抗议高物价和住房成本暴涨。柳根亨 noel@donga.com