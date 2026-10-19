布伦森称“韩国始于南侧铁丝网线”，执政党批其“越界”并要求道歉

驻韩美军司令兼韩美联合司令部司令泽维尔·布伦森关于“大韩民国始于南侧铁丝网线”的言论，引发韩国执政阵营批评，称其“越界”，要求其撤回言论并向韩国民众道歉。执政阵营认为，这一言论与韩国宪法将领土规定为朝鲜半岛及其附属岛屿的条款相违背。争议发酵后，联合国军司令部出面澄清，表示“大韩民国的主权毋庸置疑”。据悉，布伦森因近期言论受到美国国防部提醒。● 执政党：“布伦森侵犯领土主权，越过底线”布伦森当地时间14日在华盛顿出席美国智库戈尔德国际战略研究所研讨会时，在强调联合国军司令部对非军事区的管辖责任过程中发表了上述言论。他说：“大韩民国从哪里开始，到哪里结束？因为我为维持停战状态而管理那个区域（非军事区），所以大韩民国就是从那里开始的。”布伦森还兼任拥有非军事区出入管制权限的联合国军司令部司令。韩国总统国防政策特别助理、共同民主党议员金炳周17日在脸书上表示，这是“正面否认大韩民国领土主权、侵犯领土主权的越界言论”，要求布伦森向韩国民众道歉。他还说：“停战协定赋予联合国军司令部的权限仅限于非军事区出入许可和民事行政。大韩民国的领土不应由任何外部势力管辖，而是大韩民国主权所及的我国领土。”有批评认为，布伦森在说明停战协定规定的管理责任时，模糊了“管辖权”与“领土主权”的区别，自招争议。共同民主党籍国会国防委员会委员长陈声准16日在脸书上要求向美方“明确传达立场并采取必要措施，防止布伦森司令的认识和言论损害同盟信任”。韩国国防部18日表示，上述言论是“联合国军司令部司令的个人看法”，“国防部对大韩民国领土主权的立场坚定不移”。联合国军司令部当天也表示，该言论旨在“说明停战协定赋予司令在非军事区及共同警备区内的责任，其中包括军事分界线以南非军事区内的军事行政、民事行政和民众救济。这些责任具有军事和行政性质，与大韩民国主权是两回事”。● “布伦森因争议言论受到美方提醒”布伦森当地时间12日至14日连续三天在华盛顿参加对外活动，以朝鲜核导能力提升、地区环境变化等为由，称“条件已经改变”，公开对李在明政府推动任期内完成战时作战指挥权移交持否定态度。据悉，鉴于韩美军方围绕移交条件是否满足持续存在分歧，韩国政府拟通过两国领导人讨论，以“自上而下”的方式寻求解决。双方正协调将两国防长参加的韩美安保磋商安排在12月举行，即可能进行韩美领导人沟通的下月国际峰会及美国中期选举之后，也是出于这一考虑。韩国政府一名高级官员表示：“布伦森的言论似乎并不反映白宫和五角大楼的想法。到最后，政治判断终究很重要。布伦森似乎是在表达自己作为指挥官的想法。虽然存在问题，但最终仍须与布伦森一道解决战时作战指挥权问题。”据悉，布伦森因近期接连发表立场鲜明的言论受到国防部提醒。