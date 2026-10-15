一位身着两班服饰的男子手持鲜鱼。运营复原老照片并制作成视频的优兔（YouTube）“复原王”频道的张在得代表想象道：“也许这是妻子让他买回来的。”这与当今丈夫买菜回家的模样重叠在一起。近日出版的摄影集《朝鲜照相馆》（绿色雨伞出版社）中，多彩收录了这些与当今我们相似的先辈们日常生活的彩色照片。运营“复原王”的张在得、金成镇（音）代表用三年时间对朝鲜王朝末期至大韩帝国时期的照片进行上色，并调查拍摄地点和时代后编纂成书。近日在首尔钟路区东亚媒体中心见到的两人表示：“我们是计算机公司的入职同期，抱着为孩子们制作优质内容的想法开始运营优兔频道。”金成镇代表曾经营照相馆，其照片修复和上色工作成为起点。两人尤其钟爱的是普通人的生活。吹肥皂泡的孩子、热闹的婚礼队伍、街上往来的人们。金成镇代表说：“孩子们奔跑嬉笑、在父亲面前撒娇的模样，与现今生活的世界一模一样。”对于仅凭破旧衣着就对当时人们心生怜悯的目光，张在得代表如此回应。“去干农活时不会穿新衣服去。对当时的人来说，那就是工作服。看赶集或节日照片，人们都穿着干净的衣服。”寻找色彩的工作从资料调查开始。将山脊和建筑与其他照片进行对照以缩小拍摄地范围，通过建筑的有无来推断拍摄时期。还参考当时报纸对颜色的描述以及记录建筑材料的相关论文。张在得代表说：“今天的首尔或许不太清楚，但朝鲜时代的首尔似乎大致能知道是哪里。”为保持原件的形态，上色工作以手工完成。若使用人工智能处理，原图中存在的事物可能消失，或出现原本没有的事物。金成镇代表说：“我们绝不变形原件的眼睛、鼻子、嘴巴。”即保留原貌，只添加色彩。张在得代表解释道：“就像在原版上叠放彩色玻璃纸一样，一层层叠加色彩。”两人想要传达的是“同一地点，不同时代，我们的故事”。“那个时代的人们也生活在彩色世界里，而非黑白之中。”（张在得代表）“希望人们看到的不只是历史剧中的模样，而是真实人们的面貌，并感到有趣。”（金成镇代表）金道演记者 repokim@donga.com