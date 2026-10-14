44家机构将作为第二批迁往世宗……工作方式和当地定居是关键

从明年起，留在首都圈的44家中央部门和行政机构将分阶段迁往世宗市。根据政府“尽量减少留驻首都圈机构”的原则，预计这些机构中约1万名公务员也将离开首都圈，将工作地点迁至世宗，形成大规模人员迁移。据行政安全部13日介绍，44家中央行政机构、9929名公务员将从2027年起迁往世宗。考虑到业务特点和办公场所保障条件，法务部、性别平等家庭部、金融委员会等27家机构的2995名公务员将先行迁移。外交部、统一部、国防部、监查院、公诉厅、重大犯罪调查厅、警察厅等其余17家机构，也将在新建办公楼后，于2031年前依次迁移。政府表示：“为提高施政效率，中央部门全部迁往世宗，但直接承担面向民众服务的所属机构不在迁移范围内。”行政机构迁移不能止于搬迁多少家机构、多少名公务员。这是一项仅办公楼建设就需投入超过3万亿韩元预算的大规模工程，也具有为公共机构合并撤销，以及总部位于首都圈的162家公共机构迁移作前期铺垫的性质。只有评估2012年成立的世宗市及第一批行政机构迁移的成效与不足，尽量减少预期中的混乱，其他项目的难题才能解开。财政经济部等43家行政机构、14731名公务员已迁往世宗。国会和青瓦台位于首尔、政府部门位于世宗的过渡状态持续了十多年，公务员为向总统办公室和国会汇报工作，乘坐韩国高铁KTX往返首尔与世宗，浪费时间和行政资源。如果没有消除往返两地办公低效率问题的后续措施，第二批迁移也难免出现混乱。政府以缓解首都圈过度集聚、促进国土均衡发展作为行政机构和公共机构迁移的理由，但迁往世宗的行政机构以及迁往地方创新城市的公共机构中，携家属一同迁入的人数不多，成为问题。如果因配偶工作或子女教育，家属留在首尔等首都圈地区，只有公务员本人在世宗工作的“不完整迁移”持续下去，政府所期待的缓解首都圈过度集聚、振兴地方经济也将难以实现。眼下，法务部、金融委员会等明年迁移机构的公务员，就必须解决迁居世宗涉及的住房、子女教育等问题。只有创造公务员能够与家人共同居住的条件，才能防止迁移过程中的人员流失。第二批行政机构迁移的成败，取决于政府工作方式和定居条件的改善。