黑客攻击席卷法国超市……冷柜温度最高升至80摄氏度，数百家门店瘫痪

在法国西南部吉伦特省格拉迪尼昂经营超市的夏尔·德容，12日丢弃了整整一卡车冷冻食品。11日晚，他的超市冷藏及冷冻设备遭到网络攻击，相关功能无法正常运行。德容超市的冷冻柜和冷藏室温度升至50摄氏度。高温甚至使自动喷淋系统误判发生火灾而启动，导致仓库被水淹没。他对法国《世界报》说：“网络攻击从11日晚11点左右开始，但直到今天凌晨4点，我才得知受损情况。其他一些超市的冷冻柜温度甚至飙升至80摄氏度。”● 法国主要超市“瘫痪”巴黎检察院12日表示，法国各地发生此类网络攻击，大型连锁超市的数百家门店受损。黑客使本应在冷藏室温度升高时响起的警报系统长时间保持静默，并将攻击集中在门店关门后的夜间，扩大了损失。此次攻击中，仅大型零售连锁企业家乐福就有至少80家门店受损。另一家零售连锁企业不二价表示，其全部490家门店中有5%受到影响。火枪手、惠利丰等企业也有相当数量的门店受损。黑客似乎将丹麦信息技术公司丹佛斯提供的制冷系统控制软件作为入侵途径。丹佛斯向《世界报》解释说：“受到攻击的大多数控制设备，是无法进行安全更新的旧型号产品。我们长期以来一直建议客户更新至最新版本。”受此影响，许多超市和卖场12日上午暂停营业。受损超市和卖场还担心再次遭受网络攻击，尚未重新连接冷藏系统。预计处理黑客攻击造成的损失、使各门店恢复正常营业，最快也至少需要数天。零售连锁企业U超市有100多家门店受到冲击，其首席执行官多米尼克·谢尔谢在X上批评说：“将保障国民食品供应所必需的冷冻设备作为黑客攻击目标，是极其严重、前所未有的事件。”法国总理塞巴斯蒂安·勒科尔尼指示法国国家网络安全局展开全面调查。《世界报》分析认为，虽然总损失额尚未准确估算，但预计至少造成数百万欧元（数十亿韩元）至数千万欧元（数百亿韩元）的损失。总理府表示：“欧洲其他国家也可能遭受损失，因此正在与其他欧洲国家合作。”路透社报道，西班牙、葡萄牙、波兰、德国、比利时等国也发生了类似事件。欧盟负责农业和食品事务的委员克里斯托夫·汉森表示：“需要更加关注粮食安全。”● 担忧人工智能入侵家用电器法国发生针对超市和卖场的大规模黑客攻击事件当天，还有研究结果显示，人工智能可能将家庭智能电器作为黑客攻击的据点。美国人工智能企业Anthropic的红队研究人员12日发布报告称，即使没有大型数据中心中昂贵的图形处理器，人工智能模型也能将自身复制到电视、冰箱、烤箱、扫地机器人等配置较低的家用物联网设备中，并在未经授权的情况下占用这些设备。小型物联网设备安全防护薄弱，又方便连接互联网，因此容易被黑客利用。人工智能模型还可以将多台家电连接成一个网络并运行。研究人员将15台每台售价约55美元（约7万韩元）、搭载安卓操作系统的机顶盒联网后，分布式部署人工智能模型“Gemma4-26B-A4B”，成功使其稳定运行。研究人员预计，小型人工智能模型最快将在今年年底具备这种能力。利用物联网设备实施的人工智能网络攻击，没有单独可控的中心节点，因此难以阻断。由此，有观点指出，互联网服务提供商亟须采取异常流量检测和隔离措施，智能家电制造商也应加强安全防护。柳根亨 noel@donga.com