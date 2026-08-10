美国政坛“弱势挑战者”的胜利与课题



“正如穆罕默德·阿里所说，我们震撼了世界。”



最近，在被视为美国中期选举最大摇摆州之一的密歇根州民主党参议院初选中，发生了一起冷门事件。进步派穆斯林政治新秀阿卜杜勒·埃尔萨耶德（41岁）击败了获得民主党领导层全力支持的四选众议员海利·史蒂文斯。他在胜选后的第一番讲话中提到传奇拳王穆罕默德·阿里，并非偶然。



穆罕默德·阿里不仅是体育英雄，更是美国穆斯林社会的代表性“弱者“。非裔美国人穆罕默德·阿里1964年成为世界重量级拳击冠军后不久皈依了伊斯兰教。他放弃原名卡西尔斯·克莱，自己取名为穆罕默德·阿里。这是以穆斯林身份与白人主流社会抗争，向世界宣告自己的身份认同。



“我震撼了整个世界。”这番话是穆罕默德·阿里在1964年冠军赛获胜后不久说的。面对堪称无敌的重量级世界冠军索尼·李斯顿，没有人料到无论是实力和经验都处于劣势的阿里取得胜利。这与政治新秀埃尔萨耶德击败拥有3200万美元竞选资金、由亲以色列游说团体倾注、得到党内核心领导层支持、并拥有四届现任经历的史蒂文斯，情况颇为相似。



在11月美国中期选举临近之际，令主流民主党感到困惑的民主社会主义、穆斯林以及“弱势挑战者”旋风的背后，蕴含着被边缘化群体的声音与动向。临近选举，手握武器的民心，往往需要一个审判的对象。推出穆斯林“弱势挑战者”的人们，正把矛头指向主导美国政界和财界的主流白人、富裕阶层既得利益集团，以及与他们勾结的亲以色列游说者。



埃尔萨耶德的动向也与一直以来备受关注的纽约市长佐兰·马姆达尼的出现相似。两人都出身于穆斯林移民，反而把微薄的政治经历包装成一种“新鲜感”。他们很少穿正装发表演讲，而是更多通过街头拍摄的“照片墙”短视频，展现了“原味的”自己。正因如此，主流民主党候选人在广告和电视演讲上投入的巨额竞选资金，反而变得毫无用处。



两者政策所瞄准的目标也相同。包括对亿万富翁征税、反对亲以色列政策、扩大为困难群体提供的医疗制度等。以对抗既得利益、关怀低收入群体和弱势群体的政策赢得了响应。有观点认为，他们的胜利也意味着美国社会中无数“弱势挑战者”的胜利。



但是，看着这些“弱势挑战者”接连获胜，有一件事令人担忧。始于愤怒的政治，最终其局限性是显而易见的。马姆达尼当选前提出逮捕以色列总理内塔尼亚胡的意愿，当选后通过社交媒体重申了这一立场。相关法律审查本应至少进行数月，但他以“正在审查”为由拖延时间，直到最后才于最近承认逮捕决定属于越权行为。此外，他提出向纽约拥有超豪华第二居所的业主征税，不仅公布相关名单，还把申请免税的截止日期定在假期旺季的8月中旬，也引发了巨大争议。



当“弱势挑战者”登上擂台并再次获胜的那一刻，局势就会改变。与身处擂台之下时相比，现实更加复杂，而且要开始必须带领那些不支持自己的选民前行的艰难时光。即使已经成为主流，如果只专注于只顾自己强硬支持者的政策，最终也会和原有主流走过的路没有区别。



如果成功震撼了世界，也必须忠实于这一课题：要考虑更多的人，寻找更切实可行的政策。在此次美国中期选举中，拥有穆斯林背景的“弱势挑战者”政治新秀所掀起的新风潮，是否能够带来有意义的改变，备受关注。

