国会搁置“9•7供应对策” 须先填补立法空白

韩国政府计划最早于本周发布向首都圈追加供应5万套以上住房的房地产对策。然而，据悉去年发布的“9•7住宅供应扩大方案”的后续法案中，仍有相当一部分历经11个月未能跨过国会门槛。如此下去，无论怎样高喊“不顾一切供应”，市场和国民都难以切实感受到其效果。最具代表性的案例便是老旧公共办公楼复合开发项目。政府在“9•7对策”中提出，将开发老旧公共办公楼等，截至2030年供应2.8万套住房。为提供支撑，执政党议员于去年12月发起法案，拟新设泛部门审议机构，对竣工超过30年的公共办公楼，义务性地研讨其复合开发方案。这本是在野党也未大加反对的法案，但由于朝野之间的政治争斗，国会国土交通委员会法案小组委员会连续3个多月未能召开，导致该法案直到今年4月底才通过常任委员会。5月初虽通过了法制司法委员会，但此后已被搁置在全体会议上长达3个多月。即便法案最终获得通过，后续仍需与办公楼所属机构调整开发收益，并说服居民和地方政府等，难题不止一二。而对策发布已近一年，却连法律基础都尚未具备。其他供应对策多数也面临类似情况。政府去年9月曾宣布，将公共再开发的法律上限容积率从1.2倍提高至1.3倍，以加快整备事业进度。但为此所需的《城市再整顿法》修订案目前仅通过了常任委员会，仍在等待全体会议处理。利用废校用地等供应住房所必需的《学校用地复合开发特别法》，也同样未能跨过国会全体会议的门槛。政府在去年发布“9•7对策”时表示，到2030年将向首都圈供应135万套住房，并在今年“1•29对策”中承诺向首都圈追加供应6万套。仅今年的开工目标就高达26.9万套。但据国土交通部住宅统计显示，今年上半年开工实绩仅为6.52万套，只达到目标的24.2%。无论出台多少对策，如果相关法案无法通过，且未能转化为实际开工，就无法平息市场对房价的不安情绪。朝野若真有稳定房地产市场的意愿，即便从现在开始，也应从分歧较小的住房供应相关法案着手，尽快予以处理。