美媒：“美国‘爱国者’导弹库存不足1700枚……对朝安全承压”

据报道，由于今年2月爆发的伊朗战争持续升级，美军核心防空武器“爱国者”拦截导弹的库存已降至1700枚以下。此外，有分析认为，在伊朗战争期间，美军把部署在韩国等主要盟国的部分防空武器转移到中东，韩半岛等地的安全负担也因此加重。《纽约时报》当地时间8日报道称，在美国对伊朗的空袭过程中，“爱国者”拦截导弹被用掉1500多枚，库存已降至不足1700枚。美国智库“战略与国际问题研究中心”此前估算，截至7月27日，“爱国者”导弹库存约为759至827枚。美国正在动员防务企业鼓励增加导弹产量，但有预测称，要将“爱国者”导弹库存恢复到平时水平，可能需要两年以上。随着美国拥有的导弹库存急剧减少，人们对美军在亚洲和欧洲等地的应对能力可能下降的担忧也在加剧。“爱国者”导弹、“萨德”（高空区域防御系统）等拦截导弹，在与攻击力远超伊朗的中国和俄罗斯发生武装冲突时将更加重要。《纽约时报》分析称，中国和俄罗斯正利用间谍卫星等监视系统，密切追踪美国的导弹储备。不仅拦截导弹，各种攻击性武器库存也在减少。正在从其他地区调派到中东。美军印太司令部为伊朗战争向中东地区供应了包括战斧导弹在内的远程导弹。包括韩国在内的亚洲地区数百架美军拦截机和海军驱逐舰也被重新部署到中东地区。美国政府官员对《纽约时报》表示，由于将防空网等战力重新部署到中东，一旦与朝鲜发生战争，驻韩美军可能变得脆弱。郭道英 now@donga.com