Aespa高尺巨蛋首场演唱会举行 吸引3.5万观众

“I’ll make it LEMONADE（要把它做成柠檬水）。”在炽热的氛围中，成员Karina、Winter、Giselle和宁宁展现了严丝合缝的群舞。8日，Aespa在首尔九老区高尺天空巨蛋开启了第四场世界巡回演唱会“SYNK：COMPLaeXITY”。整场演出充满了华丽的舞台制作和扎实的表演，彰显了这支迎来出道第七年的顶尖K-POP女团的地位.此次巡演以今年5月发行的正规二辑《Lemonade》为核心构成，也是Aespa首次在高尺巨蛋举行的单独演唱会。7日和8日两天，她们在约两个半小时内，一口气呈现了包括新专辑9首歌曲在内的27首歌曲，与3.5万余名观众进行了热烈互动。以多重宇宙“COMPLaeXITY”和平行世界中产生的“裂缝（Crack）”为灵感的专辑概念贯穿了整场演出。演出将虚拟化身“ae-aespa”与现实Aespa对抗的故事，划分为“发生-侵入-监禁-觉醒-解决”五个部分，编织成了科幻电影般的叙事。特别是中间穿插了以采访形式记录被监禁成员们化解危机过程的VCR，提升了沉浸感。与视觉装置一样，成员们的舞台掌控力也格外引人注目。在出道曲《Black Mamba》中，她们表演了更为游刃有余的“甩头”舞蹈；在《Whiplash》中，她们自由穿梭于升降至空中的舞台。在《WDA》中，她们以令人联想到猛兽的编舞留下了强烈印象。在《Count On Me》舞台，Karina亲自弹奏钢琴，Winter则躺在钢琴上演唱。演唱《Angel #48》时，她们乘坐柠檬水易拉罐模样的移动车，近距离与粉丝见面。首次公开的个人舞台鲜明地展现了四人四色的个性。Karina在R&B舞曲《16bit》中营造了既律动又哀切的氛围；Winter在彰显自信主导态度的舞曲《Saddle Up》中，展示了大幅度运用上半身的大胆表演。Giselle以参与作词作曲的《BYEB4HELLO》展露了活泼魅力；宁宁则身着红色连衣裙，热情演唱了梦幻抒情曲《I Love You But I Gotta Let You Go》。在演出后半段的热门歌曲接力中，更清晰地感受到了她们的成长。在旗帜队列中登场演唱的《Armageddon》，表现了最终取得胜利的现实Aespa；而用手持麦克风演绎的《Next Level》和最后一曲《Supernova》，则引发了全场大合唱。Winter发表感想说：“我们从没想过能填满高尺巨蛋”，“今后也会展现全新和发展的面貌。”Karina也表示：“感谢大家选择我们Aespa。”结束首尔演出的Aespa，将继续在中国台湾台北、巴西圣保罗等包括美洲和欧洲在内的25个地区展开世界巡演。史智媛记者 4g1@donga.com