泽连斯基：“朝鲜决定向俄罗斯派遣最多5万军人”

乌克兰总统泽连斯基（照片）当地时间8日通过X表示，朝鲜决定向俄罗斯派遣3万至5万兵力。他说：“朝鲜肯定会通过俄罗斯来积累现代战争经验。韩国必须与乌克兰进行更紧密的合作。”泽连斯基7月25日也曾声称，俄罗斯要求朝鲜增派3万名士兵。路透社等媒体5日报道称，朝鲜军队的弹道导弹部队已开始部署在俄罗斯西部。泽连斯基当天强调：“（朝鲜军队的派兵规模）最初是数百人，后来增加到数千人，现在最多为5万人。很清楚，朝鲜将由此从俄罗斯获得各种技术许可以及军事手段和装备。”他呼吁乌克兰战争需要韩国提供防空体系支援。由于伊朗战争长期化，乌克兰最近正面临严重的拦截导弹短缺危机。在5日俄罗斯空袭时，乌方连一枚敌军的弹道导弹都未能拦截。泽连斯基表示，已准备好在无人机等领域与韩国展开合作，“虽然知道韩国存在法律限制，但仍期待双方能够实现合作”。自俄罗斯2022年2月入侵乌克兰后，朝鲜一直为俄罗斯辩护，并与其合作。 2024年，朝鲜还与俄罗斯签订了军事同盟条约，并派出了军人。据乌克兰情报部门等消息，朝鲜迄今已向俄罗斯派遣1.4万余人。路透社近日报道称，目前约有9500名朝鲜军队驻扎在与乌克兰接壤的俄罗斯库尔斯克地区。乌克兰当局认为，俄罗斯在准备今年秋天的大规模攻势的同时，正扩大与朝鲜的军事合作。路透社5日报道称，由约90名朝鲜军人组成的导弹部队部署在俄罗斯西部沃罗涅日地区。报道称，朝鲜军人装备了120枚用于攻击乌克兰的弹道导弹和6座发射架。乌克兰政府7月30日宣布，已发现朝鲜制造的弹道导弹被用于俄罗斯空袭的迹象。泽连斯基也声称，“在乌克兰领土上发现了朝鲜制造的导弹”。李智允记者 leemail@donga.com