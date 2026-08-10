日本政府：“未经日本同意，韩国派独岛调查船进行探查”

针对日本政府就韩国调查船在独岛附近海域进行海洋调查活动提出抗议，韩国政府驳斥称：“独岛在历史、地理和国际法上都是我方明确无误的领土。”韩国外交部官员9日表示：“对于日方关于独岛的任何无理主张都不可接受，已通过外交渠道对日方主张予以驳斥。对于日方所提问题，我方的立场是‘不可接受’。”日本外务省7日表示，就韩国调查船“探海3号”在独岛西侧日本专属经济区进行活动表示抗议。日本外务省亚洲大洋洲局局长金井正彰向韩国驻日本国大使馆政务公使李相烈转达了抗议之意，日本驻韩国大使馆总括公使中条一夫则向韩国外交部亚洲太平洋局局长李敏京转达了抗议之意。“探海3号”是由韩国地质资源研究院运营的先进物理探测研究船，用于探测海底地形和资源等。日本去年8月、9月也曾就韩国海洋调查船对独岛周边进行勘探活动，通过外交途径表示反对。日方表示，还就韩国海军６日进行的“独岛防御演习”表示了抗议。韩国军方表示，每年两次在独岛附近进行的独岛防御演习是东海领土守护演习。东海领土守护演习是今年首次举行，也是李在明政府以来的第三次。日本政府在8月4日高市早苗内阁成立后首次出版的《2026年防卫白皮书》中也声称独岛是日本领土。对此，韩国外交部和国防部分别召见了日本驻韩国大使馆总括公使和日本驻韩防卫驻在官提出抗议。崔惠? herstory@donga.com