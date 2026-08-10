SK海力士前员工泄露技术二审仍获实刑

SK海力士一名前员工因擅自向中国企业泄露半导体技术，在二审中被判处实刑。首尔高等法院刑事10-1部（审判长李相镐）9日表示，近日对SK海力士前员工金某（52岁）涉嫌违反《产业技术保护法》及《不正当竞争防止法》等一案作出二审判决，维持一审原判，判处有期徒刑1年零6个月。金某曾在SK海力士中国销售法人担任驻在员，2022年为了向中国最大通信设备企业华为旗下子公司海思等公司投递简历，违反公司内部保密规定，泄露了商业秘密，因而被移交审判。据调查，金某对包含图像传感器半导体（CIS）相关技术在内的约5900页、170份商业秘密资料进行了拍摄，并实际引用于简历中，将其泄露给了中国企业。一审认定金某泄露商业秘密，违反《不正当竞争防止法》等罪名成立，判处有期徒刑1年零6个月。但对于其泄露应用于CIS生产的技术资料、涉嫌违反《产业技术保护法》的部分，一审则判定无罪。理由是相关技术不属于产业通商资源部告示规定的尖端技术。二审法庭指出：“如果对泄露商业秘密等犯罪从轻处罚，将导致放任海外竞争企业以引进人才为借口，轻易夺取国内企业技术的结果。”法庭同时说明，考虑到金某泄露的大部分商业秘密已被收回，据此确定了刑量。吕根浩记者 yeoroot@donga.com