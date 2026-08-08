住房供给不能只停留在口头上 朝野和各级政府应以行动证明

政府正在推进京畿道果川赛马场等“1•29住房供给对策”所涉及首都圈7处候选地的开发限制区域（城市绿化带）解除程序。尽管为稳定首尔及首都圈房价，住房供给已刻不容缓，但所剩土地寥寥无几。最终，政府决心即使解除开发限制区域，也要找出建房用地。开发限制区域解除总量管制，是预先划定各地方政府可解除的开发限制区域最大面积的制度。此前即便有过为非首都圈地区战略项目认可总量例外的先例，但为平民住房供给而放宽管制却从未实施。管制一旦放宽，计划供给9800套住房的果川赛马场、防谍司令部一带，以及计划供给6300套住房的京畿道城南市寿井区一带等项目，其推进速度将会加快。首尔和首都圈房地产市场稳定，已超越地区问题，上升为国家性难题。房地产资产过度集中、家庭贷款激增导致消费难以复苏等，衍生出诸多问题。长此以往，作为国家竞争力核心轴的首都圈竞争力将下滑，地方经济也无法摆脱低迷。为稳定房价，必须确保充足住房供给，这一社会共识早已深入人心。问题在于，如何凝聚担忧交通拥堵、过密等问题的各地方政府等各方力量，形成事业推动力。首尔25个区的民选第9期区厅长中，相当一部分人将住房供给相关事宜作为7月就任后的“一号签批”事项，无一不在高喊扩大供给。然而，一旦进入在何处以何种方式建房的实质讨论，分歧便十分巨大。政府和执政党正推动解除首都圈准工业地区或开发限制区域，以公共主导的方式开发宅地；首尔市和国民力量党则着力于通过放宽再开发、重建管制来提升项目收益性的民间主导开发。就连龙山国际商务区计划建设的住房，政府要求达到1万套，首尔市却划在8000套的线上。政府将龙山儿童花园列为新增宅地候选地后，首尔市和龙山区当即面露难色。泰陵高尔夫球场等首尔市内开发限制区域，此次甚至未被列入审议对象。“6•3”地方选举时，政界围绕住房供给，责任攻防远比解决方案来得激烈。《公共住宅特别法》、《城市整备法》、《住宅法》等供给对策相关后续法案，均在国会停滞不前。在此期间，平民百姓正因不断飙升的房价和全租、月租房租而苦不堪言。身处民生危机的中心，眼下不是展开政治争斗或供给方法论辩论的时候。负有责任的朝野政治人物、中央政府及地方政府首长不应躲在支持群体或居民身后，而应走到前台打开突破口。若事关住房供给，总统与首尔市长没有不见面的理由。