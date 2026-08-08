独立与监督的平衡，选管会存续的原则



笔者每次见到政界人士，他们一致认为选举管理委员会的权限过于庞大。普通人往往只把它当作一个普通的行政机构，但据说，日常体验选管会权力的政治人物甚至会认为它是“绝对权力”的操纵者。



从投票、计票管理到各种行政处分，仔细看看选管会的广泛权限，令人不禁点头赞同。政客们有时也将政治活动的查处和控告权视为选管会权力的根源。因为选管委可以直接判断政治资金是否违法以及是否违反选举法，甚至可以提起刑事控告。这意味着拥有把任何政治人物送进监狱或使其当选无效的权力。



问题在于，选管委以自己是独立的宪法机构为由，完全不受制衡和监督。不属于审计院审计对象，中央选管委的国政监察只是形式上的。地区选管委也不接受国政监察。提供预算支持的政府也不能干涉。由法官担任的选管委员长属于非常任，因此不享有实权。最终，无人监管的选管委腐败到甚至不惜操纵投票率的地步。已经到了即使在一定程度上削弱其独立性也必须加强控制的地步。



根据中央选管委对主要发达国家等进行研究的报告等，各国的选举管理机构分为与韩国相同的“独立型”、由政府直接管理选举的“政府型”，以及将选举事务与监管、监督功能分离的“混合型”。综合海外案例可以发现，无论这种类型如何，都有一个共同点：都建立了严密的机制，由外部监督和制约选举管理机构。



加拿大1920年在世界上建立了最早的“独立型”选举管理机构——选举管理局。局长是享有大法官级别身份并保障10年任期的常任职位，负责“责任经营”。只是将选举犯罪侦查和公诉权分散到内部的另设组织中。这是在集中责任的同时分散权力，实现独立与制衡的平衡。韩国虽然由大法官兼任中央选管委委员长，但因属于非常任职位，没有实权，因此一旦选举管理不善，也很难追究法律责任。尽管如此，韩国选管委仍拥有对政治活动全方面进行整顿和起诉的权力。



加拿大选举管理署接受联邦审计院的审计，并且还常设有由外部专家参与的审计委员会。澳大利亚、印度也由审计院或议会对独立选举管理机构进行审计。只有韩国一方面彻底保障独立性并赋予其强大权力，另一方面却无人监督。



民主历史悠久的国家，政府会直接管理选举。美国由州政府主管选举事务，联邦选举委员会仅承担政治资金监管等最低限度的职能。联邦选举委员会设有独立的监察机构，并接受国会的监察。德国甚至由统计局局长兼任联邦选举监察官，并接受联邦审计院的审计。英国的选举事务也由政府和地方政府负责，因此被归类为“政府型”，但选举规则的制定和政治资金的监督则由受议会控制的选举委员会负责，因此也有人认为它是“混合型”。选举委员会定期向议会报告选举结果和预算支出，并接受下议院所属特别委员会的常态监督以及国家审计署的审计。法国的选举管理也采用由内政部负责、政治资金监督由另一个委员会负责的混合型结构，审计院（会计法院）对这两个机构都进行审计。



经历过独裁政权时期舞弊选举的韩国，一直极度警惕政府干预选举，并将选管会的独立性视为神圣不可侵犯。但如今选管会之所以腐败，也显然是因为过分强调其独立性，忽视了监督和制衡。现在正是需要仔细审视各国案例，在保障独立性的同时加强监督和制衡，进行“权衡平衡”的时候。

