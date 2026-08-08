李在明：军队面临因内乱丧失的国民信任恢复课题

李在明7日向晋升将官的军官们表示，军队“面临因再次发生的内乱而须恢复国民信任的课题”，并嘱托称“恢复信任的过程不会轻松，但仍请大家全力以赴”。青瓦台首席发言人姜由桢通过书面简报表示，李在明当天在青瓦台举行将官晋升申报及三精剑穗授予仪式后，在随后进行的座谈中作出上述发言。继5日在外交安全部门工作报告中批评陆军士官学校，并强调陆海空军士官学校合并的意向后，李在明又嘱托将官们清算内乱、推动军队正常化。李在明当天向由中将晋升为上将的陆军地面作战司令官李相烈、由少将晋升为中将的空军士官学校校长朴兴宰、陆军地面作战司令部参谋长尹汉一、海军参谋次长赵忠浩分别授予了三精剑穗。三精剑在晋升准将时授予，晋升中将、上将时，总统会将刻有军衔、姓名和授予日期等的剑穗系于三精剑上。国防部重申将加快推进国军士官学校创建工作的方针。国防部相关人士当天会见记者，就陆海空军士官学校合并一事表示：“期待这能成为与错误历史决裂、确立忠于宪法和国民的国军认同的基石。我们将快速推进合并。”此前，陆海空军历任参谋总长46人于6日表示，“不能将部分军人的政治介入泛化为出身学校整体的问题，并将其作为士官学校合并的根据”，要求重新研讨相关政策。国民力量党等保守在野党国会议员38人于7日发表决议案，谴责陆海空军士官学校合并及国军士官学校设立。李润泰记者、申圭振记者 oldsport@donga.com、newjin@donga.com