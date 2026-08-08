美国共和党议员就韩国《信息通信网法》发来抗议信：“担忧言论自由受到压制”

美国执政的共和党所属的4名众议员当地时间6日向韩国政府递交抗议信，针对韩国自7月7日起施行的《根除虚假捏造信息法》（《信息通信网法》修正案）。信中表示，这部法律允许对故意传播虚假、伪造信息的媒体、油管（YouTuber）等追究最高达受害金额5倍的加重赔偿责任，是“对网络上言论及表达的重大威胁”，要求韩国政府最迟于20日上午10时前表明立场。他们此前在酷澎（Coupang）个人信息泄露事件中，也曾主张韩国政府的相关调查是“歧视美国企业”。美国众议院司法委员会官网显示，司法委员会主席、俄亥俄州众议员吉姆·乔丹和威斯康星州众议员斯科特·菲茨杰拉德、加利福尼亚州众议员达雷尔·艾萨、华盛顿州众议员迈克尔·鲍姆加特纳等4名众议员致信韩国广播媒体通信委员会委员长金钟哲，称“韩国《信息通信网法》修正案并未具体界定虚假信息，也未提出该法律将如何执行”。由于适用法律对象的范围模糊，可能被用来审查那些政治上不受欢迎的观点，因此整体的言论自由可能会受到压制。信中尤其声称，该法律针对的是美国的大型平台企业。信中提到适用法律对象是订阅者超过10万人或月均观看次数超过10万次的内容发布者等，称“符合这一标准的脸书、X、照片墙、油管等都是美国企业”。意思是说，韩国政府可以利用这部法律，强迫美国企业删除对政治上不利的表述。乔丹和菲茨杰拉德7月1日提交一份报告，称韩国政府对包括酷澎在内的美国企业实施歧视待遇，这违反了韩国与美国去年7月签署的贸易协议。艾萨和鲍姆加特纳也于今年4月以54名共和党议员的共同名义致信韩国驻美大使康京和，敦促“停止对酷澎的歧视性待遇”。安圭英记者 kyu0@donga.com