中国DRAM突破全球个人电脑供应链……“中国冲击”近在眼前

据说，美国惠普、台湾华硕和宏基等全球主要个人电脑厂商已开始在笔记本产品中搭载中国长鑫存储技术公司的DRAM（动态随机存取存储器）。主要在国内市场不断壮大规模的中国半导体企业，已经开始全面启动纳入全球供应链的进程。中国产半导体目前仍仅限于部分低价型号，并且数量有限。但由于具备无可比拟的价格竞争力，因此有观点认为，半导体市场的“中国冲击”已经近在眼前。以全球大型科技公司为中心，人工智能基础设施竞争过热，“半导体供不应求”现象日益加剧。占全球存储半导体市场90%以上份额的三星电子、SK海力士、美光等“三巨头”，以目前的生产能力难以全部满足涌入的需求。过去一年间通用DRAM价格因此上涨了10倍。由于内存半导体供应出现问题，预计今年全球个人电脑市场将比去年减少11%。对于中国半导体企业而言，在供应绝对不足的环境下，相对容易地获得了进入全球市场的机会。这是因为，个人电脑厂商很可能认为，即使稍微降低半导体质量标准，也应优先解决芯片供应短缺问题。当然，对于客户公司来说，很难公开暴露“替代中国产”的战略，以免触怒已经成为“超级乙方”的三大厂商。但是，在完成对中国半导体的实战测试后，他们的态度会如何转变，恐怕谁也无法预测。韩中技术差距正在迅速缩小，这也是一个威胁因素。就通用存储半导体而言，中国仅比韩国落后3年。最近随着在沪上市、市值登顶第一的长鑫存储正凭借雄厚的资金实力展开猛烈追击。甚至在将决定未来产业竞争力的“下一代半导体”领域，去年中国的技术水平为美国的82%，而韩国被评为79%，反而是中国领先。韩国没有时间沉醉于其目前作为人工智能“大爆炸”最大受益国这一地位的甜蜜。韩国产业通商部长金正官提到中国的“996”（上午9点上班、晚上9点下班、每周工作6天），并强调需要改善每周52小时工作制，恐怕也是基于同样的认识。从这个角度来看，雇佣劳动部长金荣训提出的“即使没有（每周52小时）例外，半导体也在赚取巨额利润”的轻率认识，与现实相去甚远。我们在20世纪80年代的日本半导体产业中已经目睹过这样一个事实：如果不能在最鼎盛时期拉开与竞争国的差距，就可能在瞬间坠落。